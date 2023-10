Boisaco a commencé à récolter le bois brûlé

La coopérative forestière Boisaco à Sacré-Coeur a commencé à récolter le bois brûlé des feux de forêt qui ont sévi sur son territoire d’aménagement en juin dernier.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a autorisé les coupes sur 138 hectares de bois qui peut être récolté.

C’était un petit feu, juste au nord de Sacré-Coeur , indique le directeur général de Boisaco André Gilbert. Ça va quand même bien, on est rendu environ à la moitié du bois récolté.

Si la récolte va bon train dans le secteur de l’ancien feu 381, Boisaco attend toujours des autorisations du ministère pour ramasser le bois brûlé au nord du Réservoir Pipmuacan. Ce secteur fait l’objet d’un potentiel projet d’aire protégée porté par la communauté innue de Pessamit.

Malgré le contexte particulier, André Gilbert s’explique mal les délais du ministère pour autoriser ou non les récoltes.

S’il n’y a pas de récolte, on trouve que c’est un peu du gaspillage. Ce bout-là, on ne le comprend pas, honnêtement.

Ouvrir en mode plein écran L'ingénieur forestier André Gilbert est le directeur général de Boisaco. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il craint que les longicornes noirs dérobent à son entreprise le potentiel commercial des arbres incendiés. Les insectes pondent leurs œufs sous l’écorce et les larves vont rapidement commencer à gruger le bois et faire ce qu’on appelle des trous de vers , explique-t-il.

Les trous de vers constituent des dommages irréparables pour les arbres, et des milliers de dollars perdus pour Boisaco. Personne ne veut acheter du bois avec des trous.

Le directeur général presse Québec d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Parce qu’on veut que ce bois-là se récupère, on veut que cette forêt soit reboisée et se mette à repousser rapidement, ce que permet le plan d'aménagement.

De son côté, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts mentionne que le caractère sensible du secteur justifie un délai plus long.

Vu le niveau de sensibilité de ces secteurs, l’analyse est plus complexe et nécessite plus de temps et les consultations requises avec la communauté innue de Pessamit se poursuivent, indique un représentant du ministère.

Le conseil des Innus de Pessamit a refusé d’accorder une entrevue sur le sujet.

D'après le reportage de Camille Lacroix