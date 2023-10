La GRC ou une autre force? Le Grand Moncton débattra de son prochain service de police

Le Grand Moncton est sur le point de se demander qui devrait assurer la police pour la deuxième fois en un peu plus d’une décennie.

Les villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview, sous la surveillance du détachement Codiac de la GRC , ont voté en faveur d’un examen des services de police.

Au fond, est-ce qu’on garde la GRC ou est-ce qu’on trouve un autre service de police? , a expliqué le conseiller municipal de Moncton, Daniel Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran Le rapport devrait comparer les coûts et les avantages du passage du détachement de Codiac de la GRC à une autre force et le nombre d’agents requis pour assurer la police dans les trois municipalités. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Les conclusions d’un rapport sur cette question seront rendues publiques jeudi à 9 h, à l’hôtel de ville de Moncton.

Ce ne sera que le début d’une conversation sur ce à quoi devrait ressembler un service de police moderne de la sécurité publique dans notre collectivité , a averti la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Moncton Dawn Arnold. Photo : CBC / Shane Magee

On s’attend à ce que chaque ville débatte de la question avant de prendre une décision définitive, à une date encore indéterminée.

Le rapport, préparé par Perivale + Taylor Consulting au coût de 26 707 $, a été déclenché par un vote du conseil de Moncton en 2021, en raison des augmentations salariales jugées importantes découlant du premier contrat syndical de la GRC et de discussions provinciales et nationales plus vastes sur l’avenir de la GRC .

Un débat national Le débat sur le maintien de la GRC se déroule dans de nombreuses communautés du Nouveau-Brunswick et du Canada. Surrey, en Colombie-Britannique, avec le plus grand détachement de la GRC au pays, a choisi de passer à une force municipale. C’est une décision qui est devenue un enjeu électoral, avec un nouveau maire qui promet d’arrêter le changement. Le gouvernement provincial a décidé plus tôt cette année que la transition se ferait. Plus tôt cette année, Grande Prairie, en Alberta, a également voté en faveur de l’abandon de la GRC . Grande Prairie, qui compte 110 agents, prévoit que la transition de cinq ans coûtera environ 19 millions $. Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à couvrir jusqu’à 9,7 millions $ des coûts.

Un premier examen depuis 2010

La mairesse Dawn Arnold affirme que Moncton n’a pas encore parlé à la province pour savoir si elle fournirait du financement pour les coûts de transition si la ville décidait de s’éloigner de la GRC .

Moncton a détenu une force policière municipale jusqu’à la fin des années 1990, lorsque la province est intervenue et l’a dissoute, forçant un changement à la GRC .

Le dernier examen des services de police à Moncton a eu lieu en 2010, lorsque le coût de la transition a été un facteur dans le maintien de la GRC .

Après cet examen, un contrat de 20 ans a été signé entre la GRC et l'Autorité policière régional Codiac. Le contrat se terminant en 2032 permet à l’une ou l’autre des parties de se retirer de l’accord en donnant un préavis de deux ans.

Un débat très important, selon Dawn Arnold

La mairesse Dawn Arnold mentionne que le débat qui est sur le point de se dérouler sera important.

Le maintien de l’ordre est un sujet très chaud, avec beaucoup de points de vue très passionnés, alors nous devons creuser profondément et découvrir quel est le meilleur service que nous pouvons offrir dans notre communauté.

Le coût du détachement de Codiac de la GRC , qui comprend 152 agents, est réparti entre les trois municipalités, Moncton couvrant plus de 70 % du budget.

Le budget proposé pour 2024 porterait le coût à 47,8 millions $, en hausse de 3,9 millions $ par rapport à cette année. Le budget proposé n’a pas encore été approuvé par les trois conseils.

Cette discussion survient alors que Moncton supervise la construction d’un nouveau poste de police. L’immeuble de 57,2 millions $ sur la rue Albert devrait être terminé en 2025.

La GRC compte sur des unités spécialisées, comme la police scientifique, situées ailleurs à Moncton, et sur des services de soutien au quartier général de la Division J à Fredericton. Ils ne seraient pas situés dans le nouveau bâtiment, donc l’espace pour eux n’était pas inclus dans la conception.