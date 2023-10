Nickelback jouera au Stade du Commonwealth d’Edmonton lors de la Classique héritage

Le groupe rock Nickelback, récemment intronisé au Panthéon de la musique canadienne, jouera lors du prochain match de hockey de la Classique héritage, a annoncé le groupe Oilers Entertainement dans un communiqué de presse mercredi.

La rencontre marque le 20e anniversaire du tout premier match en plein air de la saison régulière de la LNH . Le match opposera les Oilers d’Edmonton aux Flames de Calgary le 29 octobre au Stade du Commonwealth d'Edmonton.

Le nombre de billets sera limité, mais cette bataille de l’Alberta sera diffusée sur Sportsnet et TVA Sports au Canada ainsi que sur TNT et Max aux États-Unis.

À ce jour, 37 matches de la saison régulière ont été joués en plein air, auxquels ont assisté près de 2 millions d'amateurs de hockey.

Nickelback, originaire de l'Alberta, est un des plus grands succès commerciaux au Canada. Formé en 1995, il est notamment connu pour la chanson How you remind me. Son 10e album est sorti l'année dernière.