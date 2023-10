Un nouvel album et un retour sur scène à Toronto pour Drake

C’est un disque qui se fait désirer. For All The Dogs, le nouvel album de Drake, sort ce vendredi, et c'est son public local qui sera le premier à pouvoir le savourer en concert. Le rappeur monte sur la scène de l'aréna Banque Scotia le soir même. Un autre spectacle sera donné samedi soir.

Le disque était censé voir le jour le 22 septembre dernier; le rappeur a finalement repoussé cette date pour de bonnes raisons .

Il faut dire que Drake était également sur scène ces dernières mois, difficile donc de se rendre en studio en même temps.

For All The Dogs est le 8e album du « 6god ». Drake n'a pas sorti de disque depuis Her Loss en collaboration avec 21 Savage en 2022. Son dernier projet solo remonte aussi à l’été 2022 avec Honestly, Nevermind. Un album très fortement influencé par la musique électro.

Difficile donc de savoir à quoi va ressembler ce nouvel album. Drake va-t-il se tourner vers un nouveau genre comme il l’a fait l’été dernier avec l’électro, ou vers un nouveau courant du rap comme il l'a fait en 2020? Il semblerait que non.

L'« ancien Drake »

L’artiste avance sur son site web que son nouvel album pourrait marquer le retour de l’ancien Drake Mais de quel ancien Drake s’agit-il? De celui du tout début, à l’époque de Thank Me Later quand il devient l’étoile montante du rap, ou bien du Drake de Views lorsqu’il devient une véritable étoile de la pop dans le monde entier…

Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce disque soit en lien direct avec son recueil de poésie, dévoilé au mois de juin.

On peut s’appuyer sur le single Slime You Out comme indice. Un titre qui va donc figurer sur ce nouveau projet en collaboration avec le phénomène du moment, SZA. Un morceau avec des influences R'n'B.

D’autres artistes devraient également être présents sur l'album. Des rumeurs avancent les noms de Lil Yachty. Mais aussi de Nicki Minaj et de Bad Bunny, avec qui le Torontois a déjà travaillé.

En ce qui concerne la pochette de l’album, si elle semble simpliste c’est parce qu'elle est signée par son propre fils de 5 ans, Adonis.