Les psychologues désertent le réseau de la santé en Outaouais

Nicolas Narvaez Linares est psychologue pédiatrique. Il habite dans le secteur du Plateau à Gatineau, mais comme plusieurs autres, il travaille de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, où les salaires sont beaucoup plus élevés.

M. Narvaez Linares travaille surtout auprès de jeunes vivant avec des troubles neurodéveloppementaux. Après ses études en psychologie et neurosciences à l’Université d’Ottawa, il aurait souhaité redonner à sa communauté en travaillant au Québec, mais les salaires l’ont découragé.

J’aimerais ça […], mais je ne peux pas concevoir que je ferais à peu près 30-35 $ de moins de l’heure pour le même service.

Les psychologues sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à déserter le réseau public de la santé dans la région. Des documents obtenus en vertu de la loi d’accès à l’information révèlent que les postes vacants de psychologues équivalent temps complet (ETC) sans remplaçants ont augmenté de 67 % entre 2019 et 2023 en Outaouais.

Nombre de postes ETC vacants sans remplaçants 2018-2019 : 8,7

2019-2020 : 9,2

2020-2021 : 15,2

2021-2022 : 11,5

2022-2023 : 14,5 Source : Demande d’accès à l’information au CISSS de l’Outaouais

L’écart salarial entre les deux provinces y serait pour quelque chose, selon M. Narvaez Linares. Un psychologue du Québec doit prendre des années avant d’arriver à l’échelon [salarial] maximal, qui n’est même pas notre échelon minimal du côté de l’Ontario , déplore-t-il.

Les psychologues du réseau public québécois peuvent gagner entre 28,33 $ et 52,88 $ de l’heure, selon le Conseil du Trésor du Québec, alors que des offres d'emplois actuelles pour des postes de psychologue au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario ou à l'Hôpital Montfort, par exemple, offrent des salaires allant de 58,77 $ à 75,50 $ de l'heure.

Ouvrir en mode plein écran La liste d'attente pour une première consultation en santé mentale au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est passé de 2220 à 450 noms. Photo : getty images/istockphoto / Valerii Apetroaiei

Mais cet écart salarial n'explique pas tout. Si Nicolas Narvaez Linares pratique à Ottawa depuis la fin de ses études il y a deux ans, c'est aussi parce que ses diagnostics sont reconnus au même titre que ceux des médecins, alors qu'au Québec, ce n'est pas le cas.

Les familles, dépendamment du diagnostic, doivent aller revoir leur médecin de famille ou leur spécialiste pour approuver le diagnostic.

L’Ordre des psychologues du Québec a fait de nombreuses représentations auprès du gouvernement provincial afin de corriger cette situation. La présidente, Dre Christine Grou, croit qu’il est grand temps que la province se mette à niveau , alors que la grande majorité des autres provinces et territoires permettent les diagnostics des psychologues.

C'est aberrant parce que le psychologue est habilité à diagnostiquer.

Ouvrir en mode plein écran Dre Christine Grou, psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec (Photo d'archives) Photo : Ordre des psychologues du Québec

Le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, affirme être en discussion avec les différents ordres professionnels pour l’élargissement des champs de pratique .

Je valorise beaucoup l'autonomie des professionnels, donc ça, c'est quelque chose d'important également qu'on veut mettre de l'avant pour nos psychologues et pour tous nos professionnels.

L’Ontario, un compétiteur féroce

Selon la présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, l’exode vers l’Ontario est une tendance lourde, qui s'est même accentuée dans les dernières années.

C’est extrêmement préoccupant, on ne veut pas que cette tendance-là continue.

Karine Gauthier estime que l’augmentation des postes vacants en Outaouais est le résultat d’un manque de reconnaissance des responsabilités et de la longue formation doctorale des psychologues. Après leurs études, les psychologues se retrouvent souvent dans une situation financière difficile. Selon elle, les conditions salariales ontariennes deviennent très alléchantes pour eux.

C’est vraiment une différence salariale immense, on parle de plus de 60 %. Dans certains hôpitaux, c’est 69 % de plus en Ontario par rapport au Québec dans le réseau public, avec les mêmes avantages sociaux , explique-t-elle.

Mme Gauthier affirme que les psychologues québécois sont également plus sollicités par les employeurs ontariens et qu’ils reçoivent plus fréquemment des offres d’emplois.

Ouvrir en mode plein écran Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois (Photo d'archives) Photo : Vincent Rességuier

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, le syndicat qui représente les psychologues au Québec, est en pleine négociation pour le renouvellement de sa convention collective. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé vouloir bonifier la rémunération des psychologues du secteur public, mais les détails n’ont pas encore été rendus publics.

Nicolas Narvaez Linares invite le gouvernement provincial à poser un geste concret pour démontrer que la santé mentale est importante à ses yeux.

Il faut que les bottines suivent les babines, si on veut avoir des gens pour supporter les enfants et les adultes dans le secteur public, on doit les rémunérer en fonction des années d’études qu’ils font.

Le ministre responsable des Services sociaux du Québec se dit conscient de ces départs massifs en Outaouais et ailleurs en province, mais il est confiant que les partis arriveront à s’entendre pour augmenter le salaire des psychologues du réseau public.

C'est une de nos priorités dans la négociation de rehausser, de valoriser leur travail pour s'assurer qu'ils restent dans le public. […] Il y a une grande perte, puis on ne veut pas que ça aille plus loin, on veut les garder avec nous , assure Lionel Carmant.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsables des Services sociaux, Lionel Carmant (Photo d'archives) Photo : (Sylvain Roy Roussell/Radio-Canada)

Les besoins augmentent

Pendant que de nombreux psychologues quittent le navire, les demandes d’aide en santé mentale pour les adultes et les enfants ont bondi en Outaouais dans les dernières années.

Selon les données du tableau de bord du gouvernement du Québec, le 12 août 2023, 1168 adultes étaient en attente d’un premier service en première ligne. C’est 467 de plus qu’à pareille date l’année dernière.

Toujours au 12 août 2023, 189 jeunes étaient en attente d’un premier service en première ligne, soit 24 de plus que l’an dernier.

Cette situation force les psychologues à prioriser les cas les plus urgents, selon M. Narvaez Linares, qui s’inquiète de voir les problèmes s’aggraver.

Ces jeunes-là vont avoir besoin d’énormément de services, alors que si on avait pu intervenir pendant que c’était léger, on n'aurait pas ces jeunes-là pour plusieurs séances, pour une aide beaucoup plus sévère , précise-t-il.

Appelé à réagir, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais n'avait toujours pas répondu aux questions de Radio-Canada au moment d'écrire ces lignes.