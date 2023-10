L’élection de Wab Kinew à la tête du Manitoba, un moment « symbolique », selon un expert

Quel impact aura l'élection de Wab Kinew, qui devient le premier membre d'une Première Nation à prendre la tête d'une province, sur les relations que le gouvernement entretiendra avec les Autochtones? Réponses avec le chercheur postdoctoral de l'Université du Québec à Montréal spécialisé en études autochtones et en politique canadienne, Simon Dabin, en entrevue à l'émission le 6 à 9 mercredi matin.

Qu'est-ce qu'un moment historique comme celui-là change dans l'imaginaire collectif?

C'est le premier premier ministre autochtone d'une province canadienne. Il faut se rappeler que le droit de vote pour les Autochtones au Manitoba pour les élections provinciales a été accordé en 1953. Il y a donc du chemin qui a été parcouru. L'effet est très certainement d'abord symbolique. La suite politique dépend réellement des politiques qui vont être menées.

Il y a toujours beaucoup d'espoir associé à l'élection d'un membre d'un groupe culturel minoritaire. Est-ce que ce genre de moment est vraiment porteur de véritables changements?

Pas vraiment. C'est vrai qu' avec l'élection de Barack Obama, il y avait tout un espoir, que les États-Unis passaient à un autre moment de leur histoire. On parlait presque de post-racisme. Ces choses se sont avérées complètement inexactes et ce n'est pas la faute de Barack Obama. Il est clair qu'il faut toujours un petit peu plus qu'une personnalité d'une communauté en particulier pour changer réellement les politiques.

Quand on regarde les femmes premières ministres ou présidentes, comme Angela Merkel, Margaret Thatcher ou Kim Campbell, on voit que c'est possible d'arriver au pouvoir. Ensuite, leurs politiques ne sont pas nécessairement plus avantageuses ou dirigées envers les femmes.

Est-ce qu'on pourrait dire que les Autochtones doivent en quelque sorte s'attendre à être déçus par Wab Kinew ?

Les relations entre le gouvernement et les organisations et les chefs autochtones vont possiblement s'améliorer et être plus faciles. C'est vrai qu'il faudra voir ses politiques.

Il est clair que quand une personne rentre dans un appareil gouvernemental, cette personne doit se conformer, d'abord représenter tout le monde et se conformer à des structures déjà établies. La révolution de l'intérieur est souvent compliquée.

Wab Kinew a pris un moment pour s'adresser aux jeunes autochtones, dans son discours de victoire. Sur le plan de la symbolique et de la représentativité, à quel point c'est important ?

Sur le plan symbolique et effectivement sur le plan de son parcours personnel, c'est quand même un message d'espoir pour beaucoup de jeunes autochtones au Canada et particulièrement au Manitoba. On peut porter sa voix et devenir premier ministre. L'autre aspect c'est que dans le Canada dans son entièreté, les Autochtones sont là, ils pèsent politiquement et doivent être pris en compte.

Cette entrevue a été synthétisée à des fins de clarté. L’ensemble des réponses est disponible dans cette entrevue réalisée à l'émission du 6 à 9.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi