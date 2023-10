« On a besoin de vous », lance le premier ministre désigné du Manitoba

Le premier ministre désigné du Manitoba, Wab Kinew, a remercié les Manitobains pour la confiance qu’ils lui ont accordée et a affirmé que le travail difficile commence maintenant, alors que ses néo-démocrates s'efforcent de tenir leur promesse électorale de rebâtir les soins de santé dans la province.

Tout ce qu’on fait dans la santé commence avec les gens , a-t-il déclaré mercredi matin, lors d’une conférence de presse au pied du grand escalier dans le Palais législatif, à Winnipeg.

Selon M. Kinew, ce travail comprend l'ajout de personnel de santé de première ligne et la construction de nouvelles salles d'urgence et d'un centre de soins contre le cancer.

Il a aussi exprimé sa volonté de faire avancer le dossier des fouilles au dépotoir de Prairie Green, où les corps de deux femmes autochtones pourraient se trouver.

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé jeudi 740 000 $ pour évaluer la faisabilité de fouille à la décharge Prairie Green.

La chose la plus difficile de ma vie

Wab Kinew a, à de multiples reprises, affirmé qu’il ne cherchait pas à marquer l’histoire en raison de son origine ethnique. Mercredi, il a réitéré cela en déclarant qu’être une personne issue des Premières Nations n’ajoute pas plus de difficulté à son rôle.

On m'a demandé d'être premier ministre. Je ne sais pas quel poids supplémentaire on pourrait ajouter à quelqu'un. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie et le vrai travail n'a même pas encore commencé a-t-il dit.

Nous travaillerons fort, chaque jour, pour rembourser la dette de gratitude que nous ressentons pour cette opportunité.

Il a, par ailleurs, indiqué qu'aucune information concernant des membres potentiels du cabinet ne sera dévoilée mercredi, mais que son cabinet sera un peu plus petit que le cabinet actuel qui compte 19 ministres.

Avec les informations de La Presse canadienne