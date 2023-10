Loin du cœur, une pièce sur les violences sexuelle, présentée dans les écoles de l’île

Une troupe de théâtre fait le tour des écoles francophones de l'Île-du-Prince-Édouard pour inviter les élèves à réfléchir aux notions de consentement, de toxicomanie et de violence sexuelle. La pièce adopte un format participatif, dans lequel les élèves montent sur l'estrade pour rejouer les scènes problématiques.

Ce n'était pas vraiment fun à regarder , confie Olivier Arsenault. Le jeune adolescent, en 7e année à l'école François-Buote à Charlottetown, vient d'assister à la présentation de Loin du coeur.

Les élèves de 7 et 8e année à l'école François-Buote confient leur incofort en voyant certaines scènes, mais aussi leur détermination à ne pas laisser ces agressions se produire dans la réalité. De g. à d. : Remi Adeyanju, Elizabeth Bylhouwer, Maya Barrière, Ella Bouchard, Sophie Doucette, Adrien Campbell Olivier et Olivier Arseneault Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Portée par l'organisme artistique Sheatre, basé en Ontario, la pièce se veut une répétition pour la réalité pour les élèves de la 7e à la 12e année de cinq des six écoles francophones de la province, selon Rebecca Parent, productrice et metteuse en scène. On leur donne la chance de vivre des situations qui sont assez communes, mais en sécurité , ajoute-t-elle.

Arrête!

Sur scène, les acteurs et actrices professionnelles jouent l'histoire de quatre jeunes qui se préparent pour une soirée, discutent ouvertement de sexe et vont vivre des situations de plus en plus problématiques, jusqu'au viol d'une des jeunes filles.

L'histoire se fige sur cette scène, on rembobine, place au théâtre-forum.

La pièce Loin du coeur adopte les codes du théâtre-forum. Les élèves spectateurs sont invités à arrêter l'histoire pour monter sur scène et rejouer les scènes. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Rebecca Parent explique alors aux élèves qu'ils vont revoir chaque scène et qu'ils doivent crier arrête! quand une situation les met mal à l'aise. Celui ou celle qui interrompt l'histoire doit monter sur les planches et remplacer l'un des personnages pour changer le cours de choses.

On n'est pas à la recherche de la bonne réponse ou de la mauvaise réponse, il s'agit vraiment d'explorer quels sont les choix que ces personnes-là face aux situations qu'elles vivent , détaille Rebecca Parent.

Durant cette section, certains élèves se révèlent énergiques. Quand le personnage de René, jaloux, violente sa compagne, une jeune fille de 7e année recadre le jeune homme de manière étonnamment ferme.

Elle était très catégorique que je ne pouvais pas l'engueuler comme ça. J'étais très content de voir qu'une jeune sache utiliser un langage aussi direct et aussi clair contre quelqu'un qui est abusif , témoigne après coup Olivier Blais, qui joue René.

Quand c'est non, c'est non!

Après la présentation, les élèves retournent en classe pour poursuivre la discussion en groupe. Dans le couloir, un groupe partage son malaise face à ces situations et son enthousiasme pour changer les choses.

Leur objectif c'était de nous rendre très inconfortables , témoigne Elizabeth Bylhouwer. Mais on doit être capable de parler à propos de ça, il faut être sérieux avec des choses comme ça , ajoute-t-elle lucide.

À ses côtés, Adrien Campbell Olivier estime que la présentation était importante pour montrer ce que les jeunes personnes, les vieilles aussi, ne devraient pas faire .

Productrice et metteuse en scène, Rebecca Parent joue le rôle de facilitatrice dans la pièce de théâtre-forum Loin du coeur. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Si on dit non, c'est non! tonne Ella Bouchard. C'est un sujet que tu dois prendre maturely. Ça arrive et ça devrait pas! , renchérit-elle.

Une maturité qui surprend

Olivier Blais avoue avoir été supris par la maturité de ces enfants de 13 ou 14 ans : ils étaient prêts non seulement à participer, mais ils avaient des idées qui s'alignent vraiment avec les thèmes qu'on essaye de leur montrer.

L'acteur Olivier Blais joue le rôle de René, un jeune homme jaloux qui exerce une forme d'emprise sur sa compagne et la violente psychologiquement et physiquement. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Créé en 2006 et disponible aussi dans une version anglophone, la pièce a été jouée en Ontario et en Saskatchewan, principalement dans des communautés rurales.

C'est la première fois qu'elle est présentée à 'Île-du–Prince-Édouard. Une fois la tournée des écoles terminée, l'équipe de Sheatre proposera une représentation publique au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown, samedi 7 octobre.