Le débat entourant les politiques scolaires d’inclusion en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre (OSIG 123) a fait son entrée à l'Assemblée législative en Colombie-Britannique.

Le chef du Parti conservateur de Colombie-Britannique, John Rustad, en a fait sa priorité lors de sa première question à titre de chef d’un parti officiellement reconnu, suscitant de vives réactions des autres partis en chambre.

Est-ce que le ministre va admettre que la politique OSIG 123 est une source de discorde et une atteinte aux droits des parents et une distraction à l’éducation de nos enfants? a-t-il demandé, demandant au gouvernement de remplacer cet outil utilisé depuis plusieurs années dans les écoles de la province.

La politique OSIG 123 a été mise en place en 2016 pour mettre fin à l’intimidation, notamment l’intimidation basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en créant un environnement positif pour les élèves LGBTQ+ .

Elle inclut des ressources pour les enseignants, les intervenants et les parents afin de mieux appuyer les élèves en matière d’enjeux liés à l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

En réaction, le premier ministre, David Eby, a accusé le chef du Parti conservateur de faire de la politique sur le dos d’enfants vulnérables.

Venir dans cet endroit et utiliser son autorité, son nouveau parti, pour cibler un petit groupe d'enfants et d’en tirer profit, pour qu'ils se sentent moins en sécurité dans nos écoles, moins en sécurité dans nos communautés, pour alimenter la division dans notre province et provoquer une guerre culturelle en Colombie-Britannique, ce n'est pas le bienvenu , a-t-il déclaré.

Honte à lui, choisissez une autre question , a lancé David Eby, suscitant un tonnerre d’applaudissements du Nouveau Parti démocratique (NPD), de BC United et du Parti vert.

Lors d’un point de presse plus tard dans la journée, le chef du BC United, Kevin Falcon, a aussi dénoncé les propos de John Rustad.

Il y a des inquiétudes légitimes [de la part de parents] en matière de transparence concernant ce qui se passe dans les salles de classe, de s’assurer que c’est approprié selon l’âge et de s’assurer qu’on n’exclut pas des voix , a-t-il dit. Mais en ayant ces conversations, on doit s’assurer que ce ne soit pas aux dépens d’enfants vulnérables pour faire des gains politiques.

Je ne me laisserai pas intimider

John Rustad, a rapidement réagi après la période de questions.

J'ai l'intention de demander des comptes à ce gouvernement et de poser des questions difficiles, et je ne me laisserai pas intimider par ce gouvernement , a déclaré le chef du Parti conservateur.

John Rustad, dont la sortie a été critiquée par les trois autres partis en Chambre, a clairement indiqué son désir de représenter la droite, décrivant ses opposants comme trois partis de gauche.

Selon le politologue Stewart Prest de l’Université de la Colombie-Britannique, l’émergence d’un parti à la droite du BC United pourrait rendre la tâche difficile au chef de l’opposition officielle, Kevin Falcon.

Ils sont maintenant vulnérables sur le flanc droit et pourraient continuer à perdre des appuis en faveur du Parti conservateur , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du parti BC United, Kevin Falcon, d'adresse à ses partisans après le dévoilement officiel du logo associé au nouveau nom de la formation politique anciennement appelée Parti libéral de la Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Signe de cette nouvelle dynamique à l’Assemblée législative, le chef du BC United a annoncé plus tôt en matinée que le maire de Houston, Shane Brienen, porterait les couleurs du parti dans la circonscription de Nechako Lakes, détenue par John Rustad, lors des prochaines élections.

Il a aussi annoncé que deux autres représentants du BC United dans le nord de la Colombie-Britannique, Mike Bernier et Dan Davies, brigueraient de nouveau les suffrages en 2024.

Une première à Victoria

C’est la première fois que quatre partis avec un statut officiel siègent à l’Assemblée législative à Victoria.

Le Parti conservateur de Colombie-Britannique a obtenu son statut officiel le mois dernier, après qu’un député du BC United, Bruce Banman, a décidé de joindre John Rustad.

John Rustad avait lui-même été expulsé du BC United en août 2022 après avoir remis en question la science derrière le réchauffement du climat.

Le NPD compte 56 représentants sur 87 à l’Assemblée législative, BC United, 26, tandis que les verts et les conservateurs comptent deux élus chacun. Le député de Parksville-Qualicum Adam Walker siège comme indépendant après avoir été expulsé du caucus néo-démocrate.

Les prochaines élections provinciales sont prévues le 24 octobre 2024.