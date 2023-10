Un nouveau directeur général à la tête de CFAI

La radio communautaire CFAI à Edmundston a connu son lot de défis dans la dernière année. Finances précaires, report du CFAI Franco festival et licenciement d'employés figurent parmi les obstacles qui se dressent sur le chemin de la station. Lundi, un nouveau directeur général a fait son entrée afin de redresser la situation.

Carl Monette, le nouveau directeur général, ne s'en cache pas : remettre sur pied la station de radio CFAI est un défi colossal.

Honnêtement c'est le plus gros défi de ma carrière parce que j'ai vu les chiffres. Puis on s'entend que le défi est immense. Par contre, c'est un défi que j'ai déjà relevé ailleurs , dit-il.

À peine quelques jours après son arrivée, Carl Monette affirme qu'un état des lieux s'impose. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Carl Monette a travaillé dans plusieurs radios communautaires dont certaines qui connaissaient une situation financière précaire comme celle de CFAI.

Avant de célébrer et de "popper" le champagne, on va se retrousser les manches et on va travailler fort parce qu'il y a beaucoup de travail à faire.

Le nouveau directeur général est entré en poste il y a à peine quelques jours, mais déjà, un état des lieux s'impose.

Je ne vous le cacherai pas, on doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc c'est de savoir à qui on doit de l'argent, combien on doit de l'argent, qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qui a été payé?

Un soulagement pour la station de radio

Mickaël Robitaille, l’animateur de l’émission du retour sur les ondes de CFAI, se dit soulagé de voir du renfort.

Un sentiment de relâchement. Les gens sont peut-être au courant ou pas, mais j'ai passé l'été seul ici à gérer un peu tout. C'était un beau défi, mais j'avais hâte d'avoir un coup de main , affirme l’animateur.

Mickaël Robitaille se dit soulagé de voir l'arrivée du nouveau directeur général. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La station de radio communautaire a connu son lot de défis dans la dernière année, dont le report du CFAI Franco festival qui devait avoir lieu entre le 3 et le 5 novembre.

Plusieurs détenteurs de billets étaient inquiets quant à l’avenir de l’événement, mais Carl Monette veut se faire rassurant. Il confirme qu'une restructuration du festival est en cours.

C’est sûr que le festival ne sera pas comme il était supposé être. On va restructurer le festival, mais là encore, il y a des artistes qui ont déjà été payés un peu. Donc là, c’est de recommuniquer avec les artistes, les agents, la technique, pour voir qui serait disponible dans les dates que l’on va avancer , explique le directeur général.

Carl Monette se dit confiant de pouvoir régler la situation, mais rien n'est encore joué.