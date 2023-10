Le vaste chantier du gouvernement pour rendre l’ensemble du processus judiciaire entièrement numérique n’est toujours pas complété cinq ans après son lancement, mais un premier projet pilote est en marche dans l’Est-du-Québec.

Un premier projet est en cours à Percé depuis le mois de juin. Jusqu'à maintenant, les procureurs ont analysé plus d’une trentaine de dossiers par voie électronique, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec de la MRC du Rocher-Percé.

La procureure en chef adjointe pour la Gaspésie, Annie Cyr, avoue qu’elle a dû s’adapter à cette transition numérique. Elle croit toutefois que le système de justice y gagnera au change, surtout avec les grandes distances à parcourir sur le territoire.

Le dossier arrive beaucoup plus rapidement. On évite beaucoup de manipulations et on évite le transport. On n'a pas de contrôle sur le transport ni sur la poste , précise-t-elle.

Me Cyr y voit d’ailleurs un gain notable au niveau de la rapidité de traitement des dossiers.

On parle peut-être de jours, de semaines, mais au bout de la ligne, si on gagne tous ces délais, c’est la justice qui en sortira grandie.

Même son de cloche du côté de l’avocate de la défense, Me Caroline Bérubé, qui accueille favorablement la modernisation du système de justice. Celle-ci doit transporter une pile de documents sur un vaste territoire.

Il y a des avocats de Rimouski comme moi qui vont être appelés à faire des dossiers à Percé ou aux Îles-de-la-Madeleine. C'est sûr que ça occasionne certains délais pour récupérer la preuve. À partir du moment où c'est numérisé, il suffit d'un envoi et la preuve va être transmise beaucoup plus rapidement , indique-t-elle.

L’économie d’espace n’est pas non plus à négliger. On travaille dans de petits bureaux où l'on doit entreposer d’énormes dossiers physiques. On parle de dossiers de 1000, 2000 ou 3000 pages , décrit Me Cyr.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate de la défense, Me Caroline Bérubé, doit régulièrement transporter des documents volumineux sur un vaste territoire s'étendant de Rivière-du-Loup aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’argument des longues distances a d’ailleurs convaincu le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de faire de l’Est-du-Québec une destination de choix pour faire passer le système de justice de l’âge de pierre à l’ère moderne.

Des projets pilotes ont aussi lieu à Gatineau et Québec, mais l'Est-du-Québec demeure un partenaire privilégié de par sa situation géographique , estime le directeur général associé aux technologies de l’information pour le DPCP , Richard Laurin.

Le Bureau de l’Est couvre un vaste territoire des deux côtés du fleuve. Ça implique beaucoup de transport, beaucoup de déplacements, autant des services de police que chez nous. Rendre numérique le processus a des gains importants , dit M. Laurin.

Un autre avantage qui milite en faveur de la région : la présence de la Sûreté du Québec sur tout le territoire, ce qui facilite l’intégration de nouvelles pratiques, selon M. Laurin.

Une intégration progressive

Rappelons qu’en 2018, la ministre de la Justice de l’époque, Stéphanie Vallée, annonçait un vaste chantier doté d’une enveloppe totale de 500 millions de dollars sur 5 ans dans le cadre de son Plan pour moderniser le système de justice.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a donc hérité, la même année, du lourd mandat de rendre l’ensemble du processus judiciaire numérique.

Depuis 2020, l'organisation dispose d’une passerelle de communication qui permet de recevoir numériquement et de façon sécuritaire les documents de la part des corps policiers. Cette plateforme est d’ailleurs utilisée à Percé.

Sans vouloir donner d’échéancier précis, Richard Laurin indique que des discussions sont en cours pour ajouter d’autres points de service dans l'Est-du-Québec. Mais pas question de brusquer le système de justice.

L’objectif numéro un du DPCP, c’est d’aller à la cour, de rendre justice. Il faut minimiser l’impact sur le service qu’on rend à la société , mentionne M. Laurin.