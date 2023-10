Des cartes de collection évaluées à près de 13 000 $ ont été volées, au cours du dernier mois, dans trois commerces de Guelph, au sud-ouest de Toronto.

La police locale confirme d’ailleurs que ces vols sont à la hausse.

On voit des vols de cartes de sport et d’autres types de cartes à collectionner. La plupart du temps, ce sont des appels pour un vol à l’étalage, mais il y a eu aussi récemment deux entrées par effraction au cours desquelles des cartes ont été volées , a raconté le porte-parole Scott Tarcey.

Le 13 septembre, trois suspects ont dérobé des cartes de sports évaluées à 11 000 $ d’un commerce. Deux jours plus tard, la police a arrêté un homme qui est, pour sa part, soupçonné d’avoir volé pour 1000 $ de cartes.

Publicité

Puis, le 26 septembre, des cartes de Pokémon valant 700 $ ont disparu de chez un marchand.

M. Tracey, de la police de Guelph, explique qu’il est très difficile de retrouver les cartes et de les retourner à leur propriétaire puisqu’elles n’ont pas de numéro de série.

De son côté, la police régionale de Waterloo signale qu’en juillet et en août des vols de Lego et de cartes de collection ont été signalés dans les magasins de jouets et les grandes surfaces.

Le problème n’est pas nouveau et il n’est pas prêt de disparaître, en partie parce que c’est un moyen facile de faire de l’argent , rappelle Jenn Haines, propriétaire de la boutique de jeux et de bandes dessinées The Dragon, au centre-ville de Guelph.

Publicité

Un marché lucratif

Il y a tout un marché en ligne, sur des sites comme Facebook Marketplace, Kijiji ou TCGplayer, pour acheter et revendre des cartes et il est souvent impossible de savoir s’il s’agit de marchandise volée.

C’est une des raisons pour lesquelles la boutique The Dragon a cessé d’acheter des cartes individuelles ou d’échanger certains paquets de cartes.

Les cartes d’édition limitée peuvent se vendre pour quelques centaines de dollars. Les plus rares peuvent valoir des milliers de dollars.

Dans ses circonstances, un marchand ferait appel à un professionnel, pour évaluer ces cartes précieuses et les étiqueter, avec un numéro de série.

Avec les informations de CBC