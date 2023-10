3e lien : certains élus de Chaudière-Appalaches veulent « plus que des promesses »

En Chaudière-Appalaches, une petite flamme se rallume dans l’espoir de voir un lien autoroutier entre Québec et Lévis. Si des élus saluent le fait que le dossier du troisième lien semble de nouveau se frayer un chemin sur le bureau du premier ministre, ils ne croient pas dur comme fer la parole de François Legault. Ils attendent de pied ferme les actions concrètes du gouvernement provincial.

J’en croyais pas mes oreilles , lâche sans détour le préfet de la MRC de Bellechasse, Yvon Dumont.

C'est vrai M. Legault, c’est le premier ministre, il a le droit de changer d’idées comme il veut, sauf que quelque part ça vient contredire une décision qu’il a prise.[…] C’est son privilège , constate Yvon Dumont.

M. Dumont, également maire de La Durantaye, s’est toujours positionné en faveur et en défenseur du troisième lien autoroutier. Quand le premier ministre avait mis fin au volet autoroutier, Yvon Dumont avait déclaré que c’était « une claque en pleine face » et que sa confiance envers le gouvernement Legault venait de tomber bas en joual vert .

Malgré l’abandon du volet autoroutier au printemps, Yvon Dumont dit avoir toujours continué de travailler sur le dossier .

Nous, on n'attend pas après ça, lance M. Dumont, qui évoque la formation d’un comité avec des entreprises de Chaudière-Appalaches. Il a changé d'idée une fois, il peut changer d'idée une autre fois.

De son côté, le maire de Saint-Isidore n’est pas surpris par ce revirement de situation. Par contre, il pense que la promesse ne sera pas suffisante, cette fois-ci.

Ça va prendre plus que des promesses, ça va prendre du concret , a martelé Réal Turgeon.

L'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches faisait partie des mécontents, lorsque le projet a été abandonné au printemps pour un tunnel dédié au transport en commun. La co-présidente de l'organisation Nancy Dubé est sceptique. Est-ce que le cœur y est vraiment? , s'interroge-t-elle.

La présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency a choisi de croire le premier ministre. Il a ouvert une porte , dit-elle, en rappelant que tous les jours on lui rappelle le besoin de ce lien .

C'est le temps de rentrer dans la porte. Montrez-nous que vous voulez vraiment qu'on en parle d'un lien dans l'est. Il faut que ça se fasse surtout dans ce mandat-ci, nous, on n'attendra pas plus.