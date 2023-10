Une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer disparue à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l'aide du public pour retrouver Hélène Miller, une femme de 69 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Mercredi, la dame a quitté la résidence Fleuri-Bois sur la rue Thomas-Evans, dans l'est de Sherbrooke, et a été vue pour la dernière fois vers 11 h 30.

Sa famille s’inquiète pour sa sécurité.

Ouvrir en mode plein écran La famille d'Hélène Miller s'inquiète pour sa sécurité. Photo : Photo fournie / Service de police de Sherbrooke

Hélène Miller a les cheveux blond-roux et portait un chandail vert et un pantalon noir au moment de sa disparition. Elle mesure 1,52 m (5 pieds) et pèse 94 kg.

C’est une dame qui ne parle pas ou très peu. Elle souffre de la maladie d’Alzheimer, donc elle a des difficultés à entrer en contact avec les gens , indique le porte-parole du SPS , Martin Carrier.

Les policiers ont très rapidement lancé une opération de recherche.

Compte tenu de l’état de santé de la dame et du secteur dans lequel elle se trouvait, un secteur boisé, et il fait très chaud aussi, on veut retrouver la dame le plus tôt possible.

Toute personne détenant des renseignements qui permettraient d'aider à retrouver Hélène Miller est invitée à téléphoner au (819) 821-5555, au (819) 821-5544 ou au 911.