Pertes dues à des travaux : une motion à Edmonton propose de dédommager des entreprises

Un conseiller municipal d'Edmonton, Andrew Knack, a proposé une motion devant le conseil municipal mercredi pour que des entreprises affectées par des projets de construction puissent obtenir de l’aide financière.

Si la proposition est acceptée, les entreprises qui peuvent prouver qu'elles ont perdu de l'argent en raison de chantiers recevraient une compensation financière.

Des entreprises situées le long de la route Stony Plain, à Edmonton, soutiennent que la construction de la ligne de train léger Valley Line West affecte négativement leurs revenus. Les travaux ont commencé en 2021.

Andrew Knack présente à nouveau cette motion alors que le conseil municipal l’a rejeté à deux reprises par le passé. Selon la proposition, une assistance financière serait donnée aux propriétaires d’entreprises et non aux propriétaires d’immeubles.

La motion prévoit également un plafond pour les dédommagements, par exemple 50 % des taxes foncières pour les années de construction, qui seraient déterminés par les revenus de l’entreprise et non les bénéfices nets.

Les dédommagements devraient être remboursés dans les années suivant la fin des travaux si les revenus atteignent un niveau plus élevé qu’avant. Je me concentre vraiment […] sur les petites entreprises , assure Andrew Knack.

Nous devons nous rappeler que ces personnes mettent en jeu les économies de toute une vie pour ouvrir ces entreprises.

Au Canada, Montréal a été la première grande municipalité à compenser les entreprises affectées par des travaux de construction. Selon le site internet de la métropole québécoise, les entreprises existantes peuvent obtenir jusqu’à 40 000 dollars par année financière. Les conditions incluent notamment des travaux de plus de 6 mois et une perte de plus de 5 % des bénéfices bruts de l’entreprise.

Avec les informations de Liam Harrap