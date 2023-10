Des hockeyeuses du Triolet en vedette dans une publicité

Trois jeunes hockeyeuses de Sherbrooke ont été sélectionnées pour tourner dans une publicité de Coca-Cola qui sera diffusée pendant un match du Canadien de Montréal.

Les trois élèves de l'école secondaire du Triolet de Sherbrooke se pincent encore d'être les vedettes de ce tournage, dans lequel elles font la démonstration de leurs talents de hockeyeuses.

C'est sûr qu'on est vraiment contentes , précise Léa Turgeon, une élève en deuxième secondaire.

Dans la séquence, on voit l’une des joueuses, portant les couleurs des Harfangs, déjouer la gardienne adverse avec un lancer du revers spectaculaire. La buteuse, Annabelle Ouellette et ses coéquipières, Léa Turgeon et Léa Dalpé, disent avoir grandement apprécié leur expérience sur le plateau.

Toute l'équipe derrière ça, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait tellement de personnes. L'équipe de tournage était vraiment impressionnante , mentionne Annabelle.

C'est la maman de cette dernière qui a vu que des hockeyeuses étaient recherchées pour prendre part à cette aventure. Les essais ont eu lieu au Colisée de Laval, où quatre équipes avaient à impressionner les membres de l’agence de distribution.

Des filles venant de deux écoles, dont le Triolet, ont finalement été retenues après une séance d'exercices sur la glace. Les trois membres des Harfangs n’oublieront pas de sitôt cette expérience fabuleuse.

Toute l'équipe s'est retrouvée à Laval pour passer le casting. C'est comme ça qu'on a été choisies, grâce à notre talent , souligne avec fierté Annabelle, en cinquième secondaire. Elle compte bien poursuivre la pratique du hockey lors de ses futures études collégiales.

Personnellement, moi, c'est ma passion. Depuis que j'ai sept ans que je joue au hockey. Chaque matin, je suis contente d'être ici, de jouer au hockey et de vivre ma passion.

Le hockey féminin gagne en popularité

Devenues des vedettes instantanées auprès de leurs proches, elles se disent fières d'être des modèles pour la promotion du hockey féminin, qui gagne en popularité, souligne Annabelle.

Le programme de hockey féminin à l’école du Triolet compte actuellement 55 filles sur un total de 283 hockeyeurs.

Mon grand-père a appelé ma mère tout de suite pour lui dire "Léa passe à la télé!" C'est nice, parce que tout le monde voit ça , souligne Léa Turgeon avec un grand sourire.

Au-delà de se retrouver du jour au lendemain dans une publicité vue par des milliers de spectateurs, les hockeyeuses sont conscientes du fait que leur prestation peut avoir un effet d'entraînement auprès de jeunes filles. Ces dernières pourraient suivre leurs traces et chausser elles aussi des patins pour pratiquer ce sport, qui a maintenant sa ligue professionnelle avec la création récente de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).