Deux personnes ont été arrêtées en lien avec le meurtre survenu en août 2022 à Trois-Rivières dans une résidence de la rue de Coubertin, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Parmi elles, Jérémy Mongrain, arrêté en novembre dernier après un mois de cavale.

L’homme de 24 ans a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Trois-Rivières et fait face à une accusation de meurtre prémédité. La cause a été reportée à vendredi. Son coaccusé, Sébastien Chaussé, 40 ans, devrait aussi comparaitre à ce moment et fera face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Ouvrir en mode plein écran Jeremy Mongrain (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté / Direction de la police de Trois-Rivières

Le 12 août 2022, un homme de 41 ans, Jason Bolduc Leboeuf, connu des milieux policiers, avait été poignardé à l’intérieur d’une résidence. Dans un état critique, il est mort une dizaine de jours plus tard.

L’unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) avait pris la relève de l’enquête, mais n’avait jusqu’ici pas été en mesure de procéder à l’arrestation de suspects.

Lourd passé judiciaire

Jérémy Mongrain possède une imposante feuille de route dans l’appareil judiciaire. Son nom avait notamment été évoqué lors des procédures contre René Kègle dans l’histoire du meurtre d’Ophélie Martin-Cyr, en 2018.

En octobre 2022, un coup de feu avait été tiré dans le secteur Cap-de-la-Madeleine sans toutefois faire de blessé. Une chasse à l’homme s'était mise en branle pour le retrouver, puisqu’il était considéré comme le principal suspect de cette agression armée.

Ouvrir en mode plein écran L’impact d’une balle était bien visible dans la fenêtre d’une résidence de la rue Morrissette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les policiers avaient des raisons de croire qu’il pouvait se trouver dans la grande région de Montréal. Quelques jours plus tard, la police de Laval lançait elle aussi un avis de recherche à son sujet, le suspectant de vol qualifié et de possession d’arme.

Le groupe tactique d’intervention de la SQ lui a mis la main au collet à Shawinigan après un mois de cavale. L'individu est demeuré incarcéré depuis.

Jérémy Mongrain a plaidé non coupable à une dizaine de chefs d’accusation, dont voies de fait armé, possession d’arme à feu alors qu’un tribunal le lui avait interdit, agression à l’aide d’une arme à feu et menaces de mort ou de lésions corporelles pour des dossiers à Laval, Drummondville, La Tuque et Trois-Rivières.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Jonathan Roberge