Quelques mois après avoir fermé les boutiques en ligne eShop de ses consoles 3DS et Wii U, Nintendo annonce la fin du service en ligne pour les jeux de ces mêmes appareils.

Les joueurs et les joueuses ne pourront plus lancer des parties de jeux coopératifs, jouer à des jeux en mode multijoueur en ligne non plus, ni accéder aux classements web et d’autres fonctionnalités connectées. La distribution de données prendra également fin, selon Nintendo.

Il sera encore possible de retélécharger des jeux vidéo, ou d’obtenir des correctifs dans un avenir prévisible , d’après le géant nippon, qui ne précise pas à quel moment ces fonctions seront également débranchées.

Le service de stockage en nuage Pokémon Bank, lancé en 2013 avec Pokémon X et Y, sera également maintenu, mais pourrait prendre fin à un moment donné dans le futur , mentionne Nintendo.

Cette annonce survient quelques semaines après que Nintendo ait rétabli les services en ligne de ses jeux Wii U de Mario Kart 8 et de Splatoon, qui étaient suspendus pendant cinq mois en raison d’une vulnérabilité liée au jeu en ligne .

Si un événement survient qui rendrait difficile la poursuite des services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U, nous pourrions devoir les interrompre plus tôt que prévu.

La Wii U, la prédécesseure de la Switch, a été l’une des consoles les moins rentables de l’histoire de Nintendo, avec quelque 13 millions de ventes de son lancement en 2012 à sa disparition des tablettes en 2017.

La console 3DS, lancée en 2010 et retirée du marché en 2020, a connu un meilleur sort, avec quelque 75 millions d’exemplaires vendus.

La console Nintendo Wii U n'a pas réussi à conquérir les joueurs et les joueuses. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve