Un Britanno-Colombien remporte un concours international avec une citrouille d’une tonne

Dave Chan, un habitant de Richmond en Colombie-Britannique, a remporté la première place dans l’un des plus grands concours de pesée de cucurbitacée au monde qui s’est tenu à Sacramento, en Californie, avec une citrouille de plus d’une tonne.

La pesée de citrouilles du Hard Rock Hotel and Casino de Sacramento offre neuf dollars américains par livre au vainqueur de la compétition. Avec sa citrouille « Mama » pesant 2212 livres, ou 1003 kilogrammes, Dave Chan a empoché près de 20 000 dollars américains, soit environ 27 000 dollars canadiens.

Mama nous a enthousiasmés tout au long de l'été. Elle n'a cessé de grandir, de grandir et de grandir encore , s'enthousiasme le dentiste retraité qui a vu émerger la citrouille en juin. La citrouille victorieuse mesure environ 1,8 mètre de large et un mètre de haut.

Tout le monde rit et sourit en voyant quelque chose d'aussi gros. Cela rend beaucoup de gens heureux, y compris moi-même.

Un habitué des podiums

En 2021, Dave Chan a remporté la première place lors d'un concours local à Langley avec une citrouille de 867 kilogrammes, établissant à l'époque le record de la plus grosse citrouille cultivée en Colombie-Britannique. L’année suivante, il a remporté le concours pour une deuxième fois, avec une citrouille de 760 kilogrammes.

Cette saison, je n'ai pas lésiné sur les moyens , affirme Dave Chan, âgé de 78 ans, qui estime passer quatre à cinq heures par jour à s'occuper de ses citrouilles. Il surveille notamment leur température et leur niveau d'humidité et pompe du dioxyde de carbone dans la serre de 185 m2 qu'il a construite dans son jardin, et qui est plus grande que sa maison.

Ouvrir en mode plein écran Dave Chan brandit sa ceinture-trophée remportée lors de la pesée de citrouilles du Hard Rock Hotel and Casino de Sacramento, en Californie. Photo : National Pumpkin Weigh Off/Facebook

Une communauté

Dave Chan explique que ce qu'il préfère dans ce domaine est le contact avec la communauté des cultivateurs de citrouilles. En 15 ans, aucune personne n'a quitté mon champ de citrouilles sans un grand sourire sur le visage , dit-il.

Publicité

Lors de son voyage en Californie, Dave Chan a également apporté une deuxième citrouille plus petite, appelée « Baby » et qui pèse environ 725 kilogrammes. Il indique avoir reçu de nombreux applaudissements et sourires sur la route avec les deux citrouilles transportées sur une remorque. La citrouille « Baby » participera à un deuxième concours de pesage de citrouilles à Half Moon Bay, en Californie, la semaine prochaine.

Une lettre et des graines

La passion de Dave Chan pour la culture des citrouilles a commencé il y a environ 40 ans, lorsqu'il a vu à la télévision Howard Dill, un Canadien de la Nouvelle-Écosse connu comme le père de la culture des citrouilles géantes.

Dave Chan lui a écrit une lettre pour se renseigner sur la culture des citrouilles et, une semaine plus tard, a reçu une réponse et des graines. La communauté des cultivateurs de citrouilles se partage les graines et les envoie dans le monde entier , explique le cultivateur, précisant que les graines qu'il a utilisées pour cultiver « Mama » provenaient d'un cultivateur en Espagne.

Dave Chan prévoit de donner la plupart des graines extraites de « Mama ». La chair de la citrouille, dont des animaux raffolent, ira à un éleveur de porcs.

Avec les informations de Michelle Gomez