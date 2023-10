L'inflation alimentaire était d'environ 14 % en juin en France, 13 % en Allemagne et 17 % au Royaume-Uni, selon les plus récentes estimations de l'ONU (FAO). Au Canada, le taux était de 9 %. C'est toutefois le double des États-Unis, ce qui fait dire à un expert que les chaînes de supermarchés devraient en faire plus pour limiter l'augmentation des prix.

Le gouvernement de Justin Trudeau a convoqué les dirigeants des grandes chaînes d'épicerie (Nouvelle fenêtre) à Ottawa en septembre pour s'attaquer à l'inflation alimentaire.

La ministre des Finances Chrystia Freeland et le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne doivent faire le point sur le dossier jeudi après-midi.

Parmi les pays du G7, seuls les États-Unis ont un taux d'inflation alimentaire inférieur à celui du Canada présentement, fait valoir Sylvain Charlebois, spécialiste en gestion alimentaire et professeur à l'Université Dalhousie.

Lorsqu'on politise l'inflation alimentaire, on cherche toujours un bouc émissaire. Et puis la cible facile, ce sont les épiciers.

Inflation alimentaire en 2023 Pays Janvier Février Mars Avril Mai Juin Allemagne 19,2 % 20,7 % 21,2 % 16,8 % 14,5 % 13,4 % Australie 8,8 % 8,4 % 8 % 7,8 % 7,7 % 7,5 % Canada 11,4 % 10,6 % 9,7 % 9,1 % 9 % 9,1 % Espagne 15,4 % 16,6 % 16,5 % 12,9 % 12 % 10,3 % États-Unis 11,4 % 10,1 % 8,3 % 7 % 5,6 % 4,6 % France 14,2 % 15,8 % 16,9 % 15,7 % 14,9 % 14,3 % Grèce 15,4 % 14,8 % 14,3 % 11,4 % 11,6 % 12,2 % Italie 12,6 % 13,2 % 13,2 % 12,1 % 11,8 % 11 % Japon 7,6 % 7,7 % 8 % 8,7 % 9 % 8,9 % Royaume-Uni 16,7 % 18,2 % 19,1 % 19,1 % 18,4 % 17,4 % Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO)

De l'abus?

Ouvrir en mode plein écran Maryse Côté-Hamel, professeure au département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval Photo : Radio-Canada

Contrairement à la croyance populaire, la Banque du Canada a conclu récemment que les épiciers n'avaient pas profité de l'inflation pour augmenter leurs marges bénéficiaires sur le dos de leurs clients.

Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval, note que le Bureau de la concurrence du Canada en était venu à la même conclusion il y a quelques mois.

Il n'y a pas d'indicateur comme quoi il y a réellement de l'abus de la part des détaillants. Eux aussi subissent une pression sur les coûts.

Elle cite l'augmentation des coûts de transport et de la main-d'œuvre, notamment.

C'est sûr que quand on ne paie pas beaucoup, puis les prix augmentent, c'est un choc , dit M. Charlebois, qui concède que les moins nantis ont été plus durement touchés.

Je trouve que la réaction depuis deux ans, elle a été invraisemblable un peu, parce que tout de même, le panier d'épicerie canadien demeure quand même abordable.

Les Canadiens, ajoute-t-il, consacrent en général environ 10 % de leurs dépenses au détail à l'alimentation. En guise de comparaison, le taux était de 14 % en France en 2021, selon le site web Our World in Data.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur Sylvain Charlebois ne croit pas que les épiciers sont responsables de la flambée des prix. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Boulet

Selon lui, Loblaws est particulièrement « ciblé » par les critiques, parce que son ancien président Galen Weston apparaissait dans les publicités de la chaîne de supermarchés et que le public le connaît bien. On a personnalisé le problème avec un visage , dit-il.

Le professeur Charlebois a obtenu par le passé des fonds de la Fondation Weston pour un projet postdoctoral, mais il assure que ça ne mine pas son impartialité.

La faute des fournisseurs et...

Pour Fraser Johnson, professeur à l'École de gestion Ivey de l'Université Western, les premiers responsables de la hausse continue du prix des aliments sont les fournisseurs, comme Procter & Gamble et Nestlé.

Selon lui, ces fournisseurs imposent des hausses de prix de 10 % et plus qu'il juge « injustifiées » actuellement, alors que la pandémie est terminée et que le prix des commodités s'est « stabilisé ».

Cela dit, il croit que les chaînes d'épicerie devraient en faire plus pour limiter les augmentations de prix.

Les chaînes d'épicerie comme Loblaws, Metro et Walmart ne sont pas complètement innocentes. Elles doivent être fermes dans leurs négociations avec leurs fournisseurs.

Aux États-Unis, les chaînes de supermarchés, en raison de leur plus grande « taille », ont un plus grand pouvoir de négociation auprès de leurs fournisseurs, précise-t-il.

Geler les prix?

La France a décrété un gel du prix de 5000 produits en épicerie plus tôt cette année.

Le Canada fera-t-il de même? Ottawa ne ferme pas la porte à l'idée pour le moment.

Toutes les options sont sur la table quand vient temps d’offrir un soutien aux Canadiens qui paient trop cher pour leur panier d’épicerie.

Le fédéral se défend de se servir des épiciers comme des boucs émissaires.

Nous savons que de nombreux facteurs entrent en jeu lorsque nous parlons de stabiliser les prix , répond Mme Champoux par courriel.

C’est pourquoi le ministre Champagne , ajoute-t-elle, a non seulement rencontrés les PDG des grandes chaînes d’épicerie, il a aussi rencontré les grands manufacturiers internationaux, comme Nestlé et Unilever, ainsi que les manufacturiers canadiens, comme Cavendish Farms et Maple Leafs Foods.

Ottawa cherche aussi à favoriser la concurrence dans l'industrie, dit-elle, grâce au projet de loi déposé par la ministre Chrystia Freeland en septembre.