Le fédéral financera une nouvelle étude sur les recherches de restes à Prairie Green

Le gouvernement fédéral va donner 740 000 $ pour évaluer la faisabilité de fouille à la décharge Prairie Green, située au nord de Winnipeg, au Manitoba, pour retrouver les dépouilles de deux femmes autochtones qui pourraient s’y trouver.

Je confirme que le gouvernement fédéral donnera 740 000 $ à la Première Nation de Long Plain parce qu’il y a plus de travail qui est nécessaire pour déterminer comment des recherches pourraient avoir lieu, en se basant sur les résultats d'une première étude de faisabilité réalisée au printemps dernier , a indiqué Gary Anandasangaree, le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones.

Le premier ministre désigné du Manitoba, Wab Kinew, a aussi promis que son gouvernement néo-démocrate procéderait à des recherches dans la décharge s'il parvenait au pouvoir.

Gary Anandasangaree affirme que le gouvernement fédéral souhaite travailler avec la province du Manitoba sur les prochaines étapes.

Selon M. Anandasangaree, cet argent aidera les gouvernements à obtenir toutes les informations dont ils ont besoin avant de s'asseoir à la même table pour prendre une décision concernant les recherches elles-mêmes, mais il n'a pas voulu s'engager à verser les 184 millions $ que pourraient coûter les recherches.

Il a précisé que les travaux devraient être achevés dans les 90 jours à venir, ajoutant qu'Ottawa s'engageait sur le long terme .

Les dépouilles de Morgan Harris et de Marcedes Myran pourraient se trouver dans la décharge de Prairie Green, une installation privée située au nord de Winnipeg.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré pour la mort de Morgan Harris, de Marcedes Myran et de deux autres personnes -- Rebecca Contois, dont une partie des restes a été retrouvée dans une autre décharge l'année dernière, et une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman.

Avec les informations de La Presse canadienne