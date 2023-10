Le grand bâtisseur Gilles Laperrière s’éteint à 89 ans

Le monde du hockey est en deuil en Abitibi-Témiscamingue. L'un des grands bâtisseurs de ce sport dans la région, Gilles Laperrière, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 89 ans.

Durant de nombreuses années, Gilles Laperrière a notamment été éclaireur pour le Canadien Junior. Il a ainsi aidé de nombreux hockeyeurs de la région à percer dans la Ligue nationale de hockey.

C’est le cas de Réjean Houle, qui estime que M. Laperrière a fait une grande différence tant dans sa vie personnelle que comme hockeyeur.

C’est grâce à lui si j’ai pu sortir de la région et m’en aller à Montréal. Il a toujours été proche de nous, c’est un membre de la famille, au fond, que je perds aujourd’hui , mentionne l'ancien #15 du Canadien avec émotion.

Les deux hommes sont demeurés de bons amis au fils des ans en se côtoyant régulièrement.

Monsieur Laperrière est né en novembre 1933 à Béarn, au Témiscamingue, et a aussi été joueur, mais sa carrière sur la glace est demeurée dans l’ombre de celle son frère cadet, Jacques Laperrière, qui a été un défenseur étoile du Canadien de Montréal dans les années 1960 et 1970.

Un entraîneur très exigeant

Gilles Laperrière est aussi l'un des fondateurs de l'équipe des Citadelles de Rouyn-Noranda, qui célèbrera ses 60 ans d'existence l'an prochain.

Il a aussi été entraîneur pendant de nombreuses années. Réjean Houle l’a d’ailleurs eu comme entraîneur chez les Citadelles dans les années 1960.

Il était très exigeant, fallait que tu suives ses directives. Je me souviens qu’à quelques reprises, il m’a brassé la cage pas mal, mais c’était pour le mieux, il voulait que je m’améliore tout le temps. Quand c’était le temps, il sortait la voix forte! , relate Réjean Houle en riant.

C’est un gars très exigeant, un peu colérique, mais qui allait chercher le maximum de chaque joueur , ajoute Laurent Laflamme, président des Citadelles de Rouyn-Noranda depuis 40 ans et grand ami de Gilles Laperrière.

Un monument

Selon Réjean Houle, Gilles Laperrière a eu un rôle à jouer dans le fait que de nombreux joueurs de Rouyn-Noranda à cette époque ont évolué dans la Ligue nationale.

C’est un monument dans la région qui a développé beaucoup le hockey mineur. Il y avait un suivi de fait par les instructeurs, ils étaient très près des joueurs, le hockey mineur se développait, les patinoires étaient disponibles , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran Réjean Houle a joué sous les ordres de Gilles Laperrière avec les Citadelles de Rouyn dans les années 1960. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

Gilles Laperrière et Laurent Laflamme, son acolyte pendant de nombreuses années, avaient d’ailleurs créé l’École du hockey du Nord-Ouest, qui regroupait les jeunes joueurs de Rouyn et de Noranda à une époque où les citoyens des deux municipalités étaient souvent rivaux.

L’aventure aura duré 32 ans.

C’était drôle parce que Gilles était à Noranda, tandis que moi, j’étais à Rouyn. Alors, durant l’hiver, on ne se parlait pas beaucoup, mais durant l’été, on s'occupait de l’école de hockey ensemble , fait remarquer M. Laflamme, qui souligne que le Grand Lap a fait partie intégrante de sa vie.

Gilles, c’est le seul gars qui a eu un party de retraite qui a coûté plus de 100 000 $! Il y avait plus de 1000 personnes au Club de curling. C’était tout un événement qui démontre tout le travail qu’il a pu faire ici, que ce soit pour la Maison de l’Envol, l’hôpital, les Capitales ou les Citadelles , raconte-t-il.

Laurent Laflamme explique que la venue des Huskies à Rouyn-Noranda est aussi attribuable à Gilles Laperrière en bonne partie. M. Laperrière a d'ailleurs été le premier gouverneur de l'histoire de l'organisation.

Gilles avait eu l’information que le Laser de Saint-Hyacinthe cherchait un nouvel endroit et il s’est assuré de mettre toutes les bonnes personnes en contact. C’était une référence, il était impliqué dans toutes les facettes du hockey, il passait 60-70 heures par semaine à l’aréna , explique-t-il.

Un beau leg

Selon Laurent Laflamme, le principal leg de Gilles Laperrière était de s’assurer que tout le monde puisse jouer au hockey. L'homme a notamment été directeur du Service des arénas de Rouyn-Noranda durant de nombreuses années, avant de partir à la retraite en novembre 1998.

Jamais Gilles n'aurait laissé un petit gars qui n'a pas argent ne pas jouer au hockey. Il serait allé chercher un commanditaire pour s’assurer que les parents ne s’occupent pas du paiement. Gilles se faisait un devoir de s’assurer que tout le monde puisse jouer , signale-t-il.

Ces deux inséparables ont fait une grande différence dans ma vie et ils l’ont fait pour pleins d’autres personnes et pas nécessairement des gens qui ont joué au hockey ensuite, mais des gens qui sont établis dans la société avec de bonnes valeurs , renchérit Réjean Houle en parlant de Gilles Laperrière et de Laurent Laflamme.

« Ç'a été sa vie, le hockey » Réjean Houle souhaite qu’un monument de la Ville de Rouyn-Noranda porte le nom de Gilles Laperrière au cours des prochaines années. Ç'a été sa vie, le hockey. Le hockey mineur peut se trouver heureux et choyé d’avoir eu un bâtisseur comme Gilles Laperrière , soutient Réjean Houle. C’est un monument du hockey en Abitibi-Témiscamingue qu’on vient de perdre. Les gens ne réalisent pas à quel point il a eu un impact sur le développement du hockey ici , affirme pour sa part l’ex-gardien du Canadien de Montréal, André Racicot, originaire de Rouyn-Noranda André Racicot se souvient d’ailleurs aussi très bien de Gilles Laperrière derrière le banc. Il avait tout un caractère, mais il était toujours agréable à côtoyer , indique-t-il.

Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil