Aux États-Unis, la Chambre des représentants, à courte majorité républicaine, se retrouve en territoire inconnu après une fronde des membres de l'extrême droite du Grand old party ayant permis de destituer son président, Kevin McCarthy, une première du genre dans l'histoire de l'institution.

L'offensive politique en question, dirigée par le représentant Matt Gaetz, l'une des figures les plus connues de cette droite dure du Parti républicain, a mené à ce que huit élus de cette formation ont joint leur voix à celle des démocrates pour faire tomber Kevin McCarthy.

Pourtant, à peine quelques jours auparavant, ces mêmes démocrates appuyaient un plan temporaire, mis de l'avant par le président de la Chambre, afin d'assurer le financement des institutions fédérales américaines pendant une période de 45 jours.

Cette alliance de dernière minute, qui a court-circuité au passage les exigences de l'aile droite du Parti républicain, soit des compressions importantes dans divers programmes sociaux, a suscité l'ire des membres de cette frange.

Avec comme résultat l'offensive de M. Gaetz qui a poussé M. McCarthy vers la sortie, neuf mois seulement après une élection pénible à son poste de président, sur fond de concessions à l'aile dure du Parti républicain, justement.

Éjecté, M. McCarthy a annoncé qu'il ne se représenterait pas à ce poste; il demeure toutefois membre élu de la Chambre.

C'est Patrick McHenry, un autre républicain et un allié de M. McCarthy, qui agira comme président par intérim.

Si ce nouveau président peut conserver ses nouvelles fonctions jusqu'aux prochaines élections législatives, en novembre 2024, il ne dispose pas des pleins pouvoirs de la présidence, et ne peut notamment pas présenter ou retirer des projets de loi.

Cela signifie que sans nouveau président dûment élu, la Chambre ne pourrait pas approuver d'entente sur le financement de l'État fédéral, ce qui est pourtant essentiel d'ici le 17 novembre, date à laquelle l'accord temporaire qui a coûté son poste à M. McCarthy arrive à échéance.

Qui pourrait remplacer McCarthy?

Certains membres, dont M. Gaetz, ont évoqué des candidats de consensus potentiels comme le chef de la majorité Steve Scalise ou le whip Tom Emmer, qu'ils considèrent comme des rassembleurs.

Selon Reuters, M. Scalise a d'ailleurs indiqué qu'il se lancerait dans la mêlée pour tenter d'accéder à la présidence.

Originaire de la Louisiane, M. Scalise, âgé de 57 ans, s'est déjà décrit comme l'équivalent de David Duke sans son passé , rapporte The Guardian.

Celui-ci est un ancien membre du Ku Klux Klan, une organisation suprémaciste blanche, qui a été condamné à la prison, en 2003, pour fraude postale et fiscale.

M. Scalise a par la suite dit condamner fermement les valeurs de ce groupe extrémiste et suprémaciste, en plus de regretter son passage à un événement suprémaciste blanc organisé par M. Duke, en 2002, toujours selon The Guardian.

Du côté du média spécialisé Politico, on indiquait mardi que M. Scalise avait commencé à contacter des membres de la Chambre en prévision du lancement de sa campagne visant à se faire élire comme président.

Parmi les autres noms en discussion figurent le député Kevin Hern, le président du comité d'étude républicain, et le représentant Jim Jordan, le président de la commission judiciaire de la Chambre et un favori de l'aile droite du parti.

M. Jordan a d'ailleurs lui aussi officialisé sa candidature, mercredi après-midi, selon Reuters.

Une première ronde

Du côté des candidatures improbables, la représentante Marjorie Taylor-Greene, elle aussi membre influente de l'extrême droite républicaine, a suggéré d'élire nul autre que Donald Trump, l'ex-président.

Si une telle démarche a peu de chances d'aboutir, il est à noter qu'aucune règle n'oblige le président de la Chambre à être membre de celle-ci.

Pour être élue à la présidence de la Chambre, une personne candidate doit obtenir au moins 218 voix chez les représentants, que ce soit uniquement chez les républicains (qui disposent d'une courte majorité), ou avec l'aide improbable des démocrates.

Les élus républicains de la Chambre prévoient se rencontrer mardi soir prochain, au Capitole, pour une première ronde de scrutin à l'interne.

Je crois que tout ce qui a trait au cirque doit se dérouler derrière des portes closes , a déclaré le représentant Garret Graves, un républicain de la Louisiane.

Lors de son accession à la présidence, M. McCarthy aura eu besoin de pas moins de 15 tours de scrutin, y compris en acceptant une modification aux règles permettant de déclencher plus facilement un vote visant à destituer le président.

Biden appelle à la stabilité

S'exprimant en public, mercredi, à la suite du coup de théâtre politique survenu mardi en Chambre, le président Joe Biden a affirmé que le peuple américain s'attendait à ce que le gouvernement fasse son travail dans des délais raisonnables.

Nous devons cesser de nous considérer comme des ennemis , a-t-il déclaré, en évoquant le fait que M. McCarthy avait été destitué pour avoir travaillé avec les démocrates.

Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous retrouver de nouveau à devoir prendre une décision à la dernière minute, sous peine de fermer le gouvernement.

