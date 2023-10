George Reed, un héritage tant sportif que provincial

L'ancien joueur des Roughriders George Reed, mort le 1er octobre dernier, laisse son empreinte dans le cœur des partisans des Roughriders, mais aussi dans l’histoire du football en Saskatchewan.

Au cours de sa carrière qui s’est étendue de 1963 à 1975, le célèbre joueur a réalisé plus de 1000 verges en 11 saisons au sein du Vert et Blanc, en plus d’être nommé à neuf reprises joueur étoile de la Ligue canadienne de football (LCF) et 10 fois joueur étoile de l’Ouest. Il est considéré comme l'un des meilleurs porteurs de ballon de l'histoire de la LCF .

Hormis sa carrière remarquable dans le sport, George Reed s'impliquait aussi dans les causes humanitaires. À un certain moment, il était membre de 47 organisations caritatives, explique l'historien des Roughriders, Rob Vanstone.

Il a notamment participé à la création des Jeux olympiques spéciaux de la Saskatchewan, un événement dans lequel il a continué de s'investir au cours des années.

L'ancien joueur des Roughriders George Reed a continué à s'investir dans les Jeux olympiques spéciaux de la Saskatchewan, notamment à travers des collectes de fonds. (Photo d'archives) Photo : Fournie par les Jeux olympiques spéciaux de la Saskatchewan

En 2021, dans une entrevue accordée à CBC dans le cadre du projet Black on the Prairies, George Reed avait partagé son expérience en tant qu'homme noir vivant en Saskatchewan dans les années 1960. Il y racontait diverses situations dans lesquelles il avait dû faire face au racisme, mais aussi le soutien reçu par certains de ses co-équipiers et amis.

À la suite de l’annonce de sa disparition, les hommages en l’honneur de George Reed se sont multipliés.

J’ai eu une petite larme à l'œil , confie Darell Gibson, un partisan des Roughriders. C’était une icône dans la province .

Le joueur des Roughriders George Reed lors d'une cérémonie tenue en l'honneur de sa famille en octobre 1973. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Le président et directeur général de l'équipe, Craig Reynolds, a pour sa part qualifié l’ancien joueur de légende .

C’était vraiment une légende vivante.

Jake Dolegala, le quart-arrière de l'équipe réginoise, estime quant à lui que George Reed est un symbole du Vert et Blanc. Il a également tenu à présenter ses condoléances à la famille après l'entraînement de l’équipe, mardi dernier.

De son côté, le joueur de ligne offensive Jamal Morrow a affirmé que le succès George Reed l’avait encouragé à devenir une meilleure personne et un meilleur joueur . Tout comme l'ancien joueur étoile, M. Morow a joué pour les Cougars de l'Université de l’État de Washington.

L'équipe des Roughriders tiendra un événement commémoratif en l’honneur de George Reed le vendredi 6 octobre, de 13 h à 15 h, au Viterra International Trade Centre.

Avec les informations de Jason Warick