La communauté de Nipawin se met aux fourneaux pour aider la banque alimentaire

La communauté de Nipawin s’est serré les coudes cette semaine pour renflouer les congélateurs de la banque alimentaire de la ville. Une quarantaine de bénévoles se sont rassemblés pour cuisiner près de 400 litres de soupe.

Chaque mois, entre 80 et 100 familles font appel aux services de la banque alimentaire qui, elle, voit ses étagères se vider de plus en plus rapidement.

Une situation sans précédent, selon Sheri Fengstad qui travaille pour l'organisme depuis maintenant 15 ans.

Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis deux ou trois ans qui reviennent et des gens que nous n'avons jamais vus auparavant , se désole-t-elle.

Si une quarantaine de personnes se sont réunies pour préparer de la soupe, c'est grâce à l'initiative de Laura Nycholat et de son organisme à but non lucratif, la Rise Up Foundation.

Laura Nycholat rappelle que la pauvreté n'est pas toujours visible. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Alors qu'elle vivait à Calgary, Laura Nycholat avait vu un projet semblable être organisé par l’organisme Soup Sisters. En arrivant à Nipawin il y a deux ans, elle eut l'idée d'imiter l'initiative en voyant le niveau de pauvreté au sein de la communauté.

Avec la hausse des taux d’intérêt et du prix du carburant, de nombreuses personnes vivent dans la tranche de pauvreté que nous ne voyons peut-être pas.

Les bénévoles ont dû suivre des règles strictes pour s'assurer que la soupe soit faite de façon sanitaire. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Parmi les bénévoles venus prêter main-forte, on retrouve plusieurs Fransaskois, notamment Joseph Wacholtz, un nouveau enseignant à l'école Notre-Dame-des-Vertus de Zenon Park. Ce dernier explique avoir pris de son temps pour venir aider en cuisine après avoir entendu que la banque alimentaire avait besoin d'un coup de pouce.

Joseph Wacholtz souligne l'importance de prêter main-forte aux plus démunis de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

C’est exactement ce qu’on devrait faire quand on entend qu’il y a un besoin , affirme-t-il. La communauté se rassemble et on découvre de nouvelles affaires sur l’un et l’autre, nos talents, nos habiletés. On met nos ressources ensemble pour être capable de bien travailler et aider ceux qui en ont besoin.

Yaa Nyamekye, pour sa part, a tenu à venir avec ses trois enfants afin de leur apprendre l'importance d'aider les autres.

Ce n’est pas tout le monde dans la communauté qui a accès à trois repas par jour.

De nombreux bénévoles présents aimeraient recommencer l'expérience plus tard au cours de l'hiver. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Fiers de ce qu’ils ont accompli, les bénévoles songent déjà à répéter l’expérience en janvier prochain.