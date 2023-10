Après la victoire du Nouveau Parti démocratique (NPD), des organisations francophones du Manitoba réagissent et attendent un suivi sur plusieurs promesses de campagne, notamment concernant l'éducation et l'économie.

Après la victoire du parti mardi soir, son chef, Wab Kinew, deviendra le nouveau premier ministre du Manitoba.

Le directeur général adjoint à la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Jean-Michel Beaudry, indique que la SFM perçoit l’élection des néo-démocrates comme une très belle nouvelle et se dit très enthousiasmé de commencer le travail .

Wab Kinew était très au courant des enjeux de la francophonie manitobaine.

Jean-Michel Beaudry, le directeur général adjoint de la SFM¸ place l'éducation au coeur des enjeux électoraux de l'organisme francophone.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM), Bernard Lesage, se dit prêt à collaborer avec le nouveau gouvernement. Nous travaillons toujours avec le gouvernement que le peuple choisit et nous allons continuer de le faire.

Nous félicitons monsieur Kinew et toute l’équipe. […] Je lève mon chapeau à toute l’équipe et à tous les gagnants , ajoute-t-il.

La directrice générale du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, Madeleine Arbez, reconnaît être surprise de la victoire du NPD devant une élection qu’elle considérait comme serrée.

On est toujours prêt à travailler avec [Wab Kinew] pour avancer les programmes, l’appui, le soutien pour que la francophonie puisse s’épanouir puis que les municipalités soient prospères pour le bien de tous , ajoute-t-elle.

L'éducation, une question importante

Pour le directeur général adjoint de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), l’éducation est un des enjeux essentiels pour la francophonie.

Selon lui, le NPD « a vraiment démontré un intérêt pour renforcer le Bureau de l’éducation française [BEF] et de ce fait l’enseignement français au Manitoba. Alors de ce côté-là une très bonne nouvelle. »

Le renforcement du BEF était une des priorités politiques de la SFM, qui souhaite le retour d’un sous-ministre. La SFM soutient que cela passe par un retour à la structure, d’avoir quelqu’un à la haute direction au sein du gouvernement.

On devrait créer un poste de sous-ministre adjoint pour le BEF dans le département d’éducation et puis embaucher plus de monde dans le département , a affirmé Wab Kinew dans une entrevue accordée à CBC/Radio-Canada au mois de septembre.

Le président de la CSFM , Bernard Lesage, reconnaît que la question du recrutement des enseignants est une des grandes priorités de Wab Kinew et de s’assurer que le BEF reste pertinent comme département au sein du ministère.

J’ai très hâte de voir qui il va nommer comme ministre de l’Éducation pour qu’on puisse avoir ces rencontres pour faire avancer tous ces dossiers importants pour la Division scolaire franco-manitobaine , ajoute-t-il.

Pour la directrice générale du CDEM , Madeleine Arbez, la priorité est le développement économique de la francophonie rurale.

L’immigration économique francophone est la clé à cause de la pénurie d’emploi et du besoin criant du rural. Alors c’est important parce que si on ne comble pas les postes, les entreprises ne fonctionnent pas , dit-elle.

Elle ajoute que la reconnaissance de la langue est essentielle et que le NPD l’a adressée. Selon elle, le NPD a également abordé les questions des infrastructures.

[Les membres du NPD] avaient touché tous les points.

Lors d'une entrevue avec CBC/Radio-Canada en septembre, Wab Kinew a affirmé vouloir travailler avec la communauté francophone pour connaître ses besoins et ses buts en termes d’immigration francophone.

Avec des informations de Abdoulaye Cissoko