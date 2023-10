Procès Nygard : la 1re plaignante a attendu 10 ans avant de se confier à la police

La femme qui accuse Peter Nygard de l'avoir violée en 1989 admet qu'elle a attendu 10 ans avant de le dénoncer aux autorités, mais ajoute avoir laissé tomber sa plainte parce qu'elle était effrayée.

Le créateur de mode de 82 ans est accusé d'avoir violé cinq Torontoises de 1986 à 2005 dans son ancien atelier de la Ville Reine. Les plaignantes étaient âgées de 16 à 28 ans à l'époque.

La plaignante, qu'on ne peut nommer, était une actrice de 28 ans à l'époque des faits reprochés. Elle a raconté mardi que Peter Nygard l'avait violée dans la suite privée de son atelier de mode après un spectacle au centre-ville.

La femme, maintenant âgée de 62 ans, explique qu'elle est rentrée à son appartement le soir du viol et qu'elle a raconté à sa colocataire ce qu'il lui était arrivé.

Elle m'a suggéré de me taire et de me concentrer sur ma carrière, parce que je partais vivre à Los Angeles , se souvient-elle.

Elle ajoute s'être sentie humiliée et gênée. Elle a aussi craint qu'une pareille histoire nuise à sa carrière parce que, dit-elle, les allégations d'agression sexuelle par des femmes n'étaient pas trop prises au sérieux à l'époque.

Elle affirme qu'un ami et la publication d'un article sur Nygard dans le magazine humoristique Frank l'ont convaincue de le dénoncer aux policiers en juillet 1998 alors qu'elle était de passage à Toronto. Elle raconte tout à la police durant une longue entrevue vidéo, mais un appel reçu quatre jours plus tard la contraint à ne plus poursuivre l'affaire et d'abandonner ses accusations.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard à la sortie du palais de justice le 27 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Un policier m'a dit que Peter Nygard avait envoyé à Toronto l'homme responsable de la sécurité dans son entourage pour savoir qui avait dénoncé son patron aux autorités , poursuit-elle.

La plaignante affirme qu'elle était terrifiée : Je préférais rester en vie plutôt que d'avoir raison , a-t-elle expliqué au jury.