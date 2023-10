Le court métrage Oasis, de Justine Martin, en vedette sur le site du New York Times

Le court métrage documentaire Oasis, de la réalisatrice et scénariste montréalaise Justine Martin, poursuit son parcours remarquable : il est maintenant offert gratuitement dans la section Op-Docs (Nouvelle fenêtre) du site du New York Times, et accessible partout dans le monde.

Le film de 14 minutes raconte l’histoire de deux jumeaux à l’aube de l’adolescence, Raphaël et Rémi Cormier, qui voient leur relation se détériorer alors que l’un d’entre eux, atteint d’un handicap, reste prisonnier de l’enfance.

Oasis (2022) Trailer 2 from Travelling Distribution on Vimeo.

Créée en 2011 par la section Opinion du New York Times, Op-Docs est une série de courts métrages documentaires réalisés par des cinéastes indépendants, sélectionnés et mis en valeur par le quotidien américain. Le court métrage The Queen of Basketball, du réalisateur canadien Ben Proudfoot, est devenu le premier film de la série à remporter un Oscar en 2022.

Après une première mondiale au Festival du Nouveau Cinéma l’an dernier, Oasis a voyagé dans 65 festivals, récoltant en cours de route une quinzaine de prix, dont celui du meilleur court métrage documentaire au Festival international du film RiverRun en Caroline du Nord.

Au Québec, le film a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire au Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) ainsi que le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) dans la catégorie court métrage. Le film a également été soumis dans la section documentaire pour la prochaine course aux Oscars, dont la sélection sera dévoilée le 23 janvier.

Ouvrir en mode plein écran La réalisatrice et scénariste Justine Martin Photo : Réalisatrices Équitables / Camille Tellier

Oasis est le premier court métrage documentaire de la scénariste et réalisatrice Justine Martin, 24 ans, établie à Montréal et diplômée de l’Université Concordia en cinéma.

Elle a récemment lancé son deuxième court métrage, Carnaval, et développe actuellement son prochain film de fiction ainsi qu’un long métrage documentaire.