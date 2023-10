L'écrivaine France Daigle se lance sur les traces d'un tableau qu’elle a acquis pour 50 $, il y a cinq ans, dans un marché aux puces à Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Je l’ai vu sur Facebook et le lendemain matin je me disais qu'il fallait que je l’achète, se souvient-elle.

La lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général pour son roman Pour sûr cherche à connaître l’auteur de cette œuvre, dont la signature est illisible, ainsi que l'histoire derrière la peinture.

Le tableau montre une scène hivernale d'époque. On peut y observer, entre autres, une cour de ferme, avec deux bâtiments, un clocher en arrière plan, des toitures très longues et descendantes et une charrette de modèle polonais.

À l'avant-plan, deux femmes regardent dans un panier porté par l’une d’entre elles et à leur pied, un enfant joue.

Tu ne peux pas voir plus paisible que ça sur la terre , s'émerveille France Daigle.

Peut-être qu’il n’y a rien, ça arrive qu’on ne trouve jamais [...] mais là, on dirait qu’il y en a assez [de l’information] pour qu’on trouve de quoi.

Un indice ?

Sur le dos du tableau figure l’adresse 144 Guillemots street, probablement à Ottawa , dit-elle. Peut-être une piste a exploré.

France Daigle a fait restaurer l'œuvre et l’a fait évaluer par un expert pour déterminer sa valeur.

Si quelqu’un me la veut pour 5000 $, peut-être que je le prendrai. Mais ce serait plus. C’est une œuvre qui a sa place au musée d'Orsay à Paris , déclare-t-elle.

Pour elle, arriver à identifier ce tableau relèverait d’un miracle. Mais elle reste convaincue que la mission n’est pas impossible.

Ce serait une chance sur un million. S’il y a quelqu'un qui est talentueux là-dedans et qui aime dépister ces affaires, ce serait un bon filon , conclut France Daigle.

Avec les informations de l'Heure de Pointe d'Ici Acadie