Rivière-au-Renard frappée de plein fouet par la crise de la crevette

L'inquiétude est palpable dans plusieurs entreprises de Rivière-au-Renard dont le chiffre d’affaires dépend essentiellement de l'industrie de la crevette.

Avec l’arrêt des opérations de l’usine de transformation Marinard et la majorité des pêcheurs de crevette qui ont prématurément mis fin à leur saison en raison des faibles captures, les commerces et fournisseurs de services de la capitale québécoise des pêches maritimes tournent au ralenti.

L'usine de transformation de crevette Marinard a annoncé la suspension de ses activités le 1er septembre dernier.

On ressent déjà une baisse des projets. Les gens vont déjà remettre leurs rénovations, leurs réparations à plus tard , indique Dominic Aspirault, propriétaire de la quincaillerie Antonin Aspirault, dont la clientèle est essentiellement composée de capitaines de bateau, de sous-traitants en réparation d’embarcations et ainsi que des usines de transformation.

C’est sûr que c’est une inquiétude. […] On parle de 25 à 30 % du chiffre d’affaires qui est directement associé à ces ventes-là. C’est non-négligeable.

Dominic Aspirault est le propriétaire de la Quincaillerie Antonin Aspirault.

La chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé évalue que 1800 emplois directs et indirects dépendent de l’industrie de la crevette. C’est préoccupant , admet sa directrice générale, Marie-Claude Brière.

Ces entrepreneurs, dont les carnets de commandes dépendent essentiellement de la pêche à la crevette, s’attendent au pire pour l’an prochain, alors que Pêches et Océans Canada prévoit annoncer en janvier si l’industrie sera frappée par un moratoire complet ou une baisse substantielle des captures autorisées.

Maintenir l'expertise

Notre crainte est que si on est obligé de fermer, on s’entend que les gens vont avoir à se trouver une job ailleurs et peut-être qu’à la réouverture, ils ne reviendront pas. Ça serait une grosse perte, parce que le côté [relève], c’est long à former et s’il n’y a plus de formateur, ça pourrait être la fin de la shop , confie Dan Cotton, gérant de l’atelier Les Agrès de pêche, spécialisé dans la fabrication de filet pour chalut de crevette.

L'atelier Les Agrès de pêche, à Rivière-au-Renard, est spécialisé dans la fabrication de filet pour chalut à crevette.

Certaines entreprises avaient déjà envisagé la baisse des débarquements et sont plus prêtes que d'autres à encaisser une réduction des activités du secteur de la crevette.

On avait déjà commencé à diversifier notre champ d’activité en allant chercher des contrats différents du monde des pêches, mais qui nous permettent de garantir à nos employés de rester à l’emploi le plus longtemps possible , explique la directrice générale du chantier naval les Entreprises maritimes Bouchard, Camille Gagné.

On veut passer au travers de cette crise-là.

Camille Gagné est la directrice générale du chantier naval Entreprises maritimes Bouchard, à Rivière-au-Renard.

Une pêche de remplacement

Les entreprises gravitant autour de la pêche à la crevette voient d’un bon œil l’éventuel retour d’une pêche commerciale au sébaste qui a été mentionné à plusieurs reprises comme pêche de remplacement.

Certains entrepreneurs apportent tout de même des bémols. Ils craignent que des pêcheurs de crevette ne puissent pas investir pour adapter leur chalut à la pêche au sébaste, notamment dans un contexte où leur entreprise est en péril.

D'autant plus que la décision de Pêches et Océans Canada sur la relance de la pêche tarde à venir.

Donc, il y a simplement quelques pêcheurs qui ont fait faire des soumissions ou des travaux en vue d’avoir accès à la pêche au [poisson] rouge. Dès que ça va débloquer, on s’imagine bien que ça fait débloquer tout le marché de rénovation et de construction , fait valoir Camille Gagné.

Présentement, les pêcheurs savent qu’il y a du sébaste en abondance dans le golfe, mais tant que la distribution de quotas n’a pas été établie, personne ne peut dire qu’il va investir , ajoute pour sa part Dan Cotton.

Les entreprises gravitant autour de la pêche à la crevette voient d'un bon œil l'éventuel retour d'une pêche commerciale au sébaste.

Pour la directrice de la chambre de commerce, la solution passe par la diversification économique.

On doit être en mode "qu’est-ce qu’on fait de nouveau?" Il ne faut pas mettre tous nos œufs [dans le même panier], c’est-à-dire de pas avoir qu’un poisson qui va remplacer la donne. On sait que le sébaste est beaucoup sur la planche, mais il va falloir aussi qu’on regarde comment on peut faire autrement , termine-t-elle.

Un comité formé, entre autres, de la Chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé, de la MRC et de la Ville de Gaspé, a été mis sur pied pour soutenir dans leurs efforts de diversification les entreprises touchées par cette crise.

Avec les informations de Martin Toulgoat.