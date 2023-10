Quelques semaines après Apple, c’est au tour de Google de dévoiler lors de l’événement Made by Google à New York sa nouvelle génération de téléphones intelligents et de montres connectées : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que la Pixel Watch 2.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Google a renforcé ses téléphones intelligents phares Pixel, qui intègrent son plus récent processeur, le Tensor G3. Cette technologie permet d’accueillir plusieurs modèles d’apprentissage automatique et d’ IA générative à même les nouveaux appareils de la marque.

Publicité

Le géant californien pointe que ces nouvelles fonctionnalités d’ IA pourraient notamment aider les utilisateurs et utilisatrices à prendre des photos plus claires, à enregistrer des vidéos avec moins de nuisances sonores, à générer des résumés de pages web ou encore à bloquer des appels frauduleux.

Le Pixel 8 Pro, plus haut de gamme, est également doté d'un capteur de température, offert à partir d’une application, capable de traquer, entre autres, la température corporelle.

Le Pixel 8 se détaille à partir de 950 $, et le Pixel 8 Pro, 1350 $, tous les deux feront leur entrée sur les tablettes à compter du 12 octobre prochain.

Pixel Watch 2

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L'entreprise a également lancé la Google Watch 2, une mise à jour de la première montre intelligente de l’entreprise, lancée en octobre 2022. Elle est dotée cette fois-ci d'une couronne numérique et de fonctions avancées de suivi de la santé basées sur l'intelligence artificielle.

Publicité

L'appareil peut également traquer la température de la peau, et la durée de vie de la batterie s'étale sur 24 heures.

La Pixel Watch 2 se détaille à partir de 480 $, et fera son entrée sur les tablettes à compter du 12 octobre prochain.

Des fonctions d’IA générative

Google a également annoncé son intention d'ajouter des capacités d'intelligence artificielle générative à son assistant virtuel, ce qui lui permettrait, par exemple, d'aider les gens à planifier un voyage, de rattraper leur retard dans l'envoi de courriels, ou encore de poser des questions complémentaires.

Avec les informations de Reuters