Avant même d'annoncer publiquement son projet d'usine de batteries de 7 milliards de dollars, l'entreprise Northvolt a déposé une demande au ministère de l'Environnement du Québec pour intervenir dans des milieux humides de McMasterville, a découvert Radio-Canada. Des documents publics démontrent aussi que 70 hectares de terres agricoles sont menacées par le projet et que deux espèces d'oiseaux protégées sont présentes sur le site.

Dans le registre des demandes d'autorisation ministérielle pour des projets ayant un impact sur l'environnement, on trouve une demande datée du 6 septembre de la part de Batteries Northvolt Nord-Amérique inc.

Il y est question d'une intervention en milieux humides pour la préparation du site du projet Northvolt 6, à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville .

Sur le site visé, il y a effectivement 52 hectares de milieux humides d'intérêt métropolitain qui sont, en théorie, protégés par le règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Ce règlement (Nouvelle fenêtre), adopté l'an dernier, vient interdire toute construction, tout ouvrage, tous travaux ou toute activité dans les milieux terrestres et humides d’intérêt métropolitain .

Toutefois, la CMM nous indique qu' à la suite de l’adoption de ce RCI par la CMM , les villes de McMasterville et Saint-Basile-le-Grand ont accepté une délégation de pouvoir pour appliquer le règlement sur leur territoire respectif; ce sont donc ces municipalités qui sont responsables de l’application réglementaire et qui pourront évaluer si le projet y est conforme ou non .

Les maires de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand ont répété qu’ils étaient convaincus qu’une fois que le projet serait expliqué, la population allait y adhérer massivement.

La direction de Northvolt rencontre les citoyens, à 17 h, dans une école de McMasterville. Les deux autres rencontres publiques sont prévues jeudi à Saint-Basile-le-Grand et le samedi 14 octobre, de nouveau à McMasterville.

Il y a une réglementation qui existe, qui est claire. On se soumettra à toutes les règles environnementales auxquelles il faut se soumettre. On ne demande aucun passe-droit.

Environ 70 hectares de terres agricoles touchées par le projet

La première phase du projet d'usine ne touchera pas les terres agricoles, mais le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a déjà prévenu que la deuxième phase allait nécessiter du dézonage .

Nous avons eu accès aux numéros des 16 lots qui forment le site du projet. Au moins deux terres sont concernées, pour un total d'environ 70 hectares.

Les sols de ces terres sont classés de niveau 2 sur 7 pour leur potentiel agricole; ce sont donc des terres de bonne qualité pour la production.

Il faudra que la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) autorise un changement de vocation de ces terres, sauf si le gouvernement émet un décret pour accélérer les choses.

Radio-Canada révélait la semaine dernière que le gouvernement a modifié un règlement environnemental, plus tôt cette année, qui pourrait avoir pour effet d'éviter un examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) à Northvolt.

Depuis, le ministre Fitzgibbon a déclaré que des parties de l'opération pourraient être examinées par le BAPE .

Deux espèces d'oiseaux menacées

Selon les informations du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, deux espèces d'oiseaux fréquentent la partie nord-est du site de Northvolt. Il s'agit de l'hirondelle de rivage et du petit blongios. Toutes deux sont considérées comme menacées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Un petit blongios. Photo : Stéphane Dery/MFFP

Le petit blongios, autrefois connu sous le nom de petit butor, est un échassier de petite taille, reconnu comme espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada depuis 2003, en raison de son déclin historique. Le gouvernement du Québec le classe aussi dans les espèces vulnérables .

L'hirondelle de rivage n'est pas aussi bien protégée, mais, selon le Relevé des oiseaux nicheurs, cité par l'organisme QuébecOiseaux, elle connaît un important déclin au Québec : sa population a chuté de 99 % entre 1970 et 2019.

Ouvrir en mode plein écran Deux espèces d'oiseaux ont été identifiées sur le site de la future usine, selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Photo : MDDELCC

Comme ces espèces sont présentes sur des terres privées, elles ne sont pas d'office protégées. Ce même débat a eu cours au sujet de la rainette faux-grillon. Il appartient au ministère de l'Environnement, également responsable de la Faune, de soumettre le projet à des validations dans ce dossier.

Sols et eau souterraine contaminés

Selon le système de gestion des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, les sols de l'ancienne usine d'explosifs de McMasterville, qui accueillera une partie du projet, renferment des polluants comme le cadmium, le chrome, des hydrocarbures et du plomb, entre autres. L'eau souterraine est aussi contaminée aux métaux. Des efforts de décontamination ont été faits depuis plusieurs années sur le site.

