Le projet de marché public à Trois-Rivières est mis sur pause

Ceux qui attendaient l’ouverture d’un marché public au centre-ville de Trois-Rivières en 2024 devront encore attendre. Il se peut même que le projet ne voie pas le jour.

Les travaux de construction de l’Ouvrage, là où se trouvait l’ancienne bâtisse de l’entreprise Germain et Frère, vont bon train. Il devait accueillir au rez-de-chaussée un marché public, ouvert à l’année. Or, il s’avère que le projet, nommé Marchamps, est mis sur pause pour une période indéterminée, faute de financement.

C’est l’ancienne directrice générale de Trois-Rivières Centre, Gena Déziel, qui pilotait le projet depuis deux ans et demi avec la Société de développement commercial (SDC). C'est un projet qui était risqué et à plusieurs phases. On était vraiment dans la phase de prédémarrage, donc on devait trouver un montant financier pour poursuivre le travail.

Le projet avait reçu 32 lettres d’appui. Toutefois, Gena Déziel explique qu’il y a une différence entre un appui et la question du financement. Même si certains pouvaient contribuer financièrement et qu’une campagne de sociofinancement était sur le point de démarrer, ce n’était pas suffisant atteindre les objectifs planifiés dans les échéanciers. On a "levé le flag" pour dire c'est important d'être présent, d’être là. Malheureusement, ce n’est pas arrivé, donc [on arrivait à] des dates butoirs. Puis, c'est là qu'à un moment donné, je devais me retirer.

Ouvrir en mode plein écran La maquette de la façade du futur centre d'innovation agroalimentaire L'Ouvrage, au centre-ville Photo : Bilodeau Baril Leeming Architectes

Gena Déziel avait quitté son poste de directrice générale de la SDC pour se consacrer au projet Marchamps. Elle s’est retrouvée contrainte de quitter ce poste aussi.

À un moment donné, il fallait aussi que le reste du milieu y croie et investisse également pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir poursuivre les étapes de financement, afin de pouvoir ouvrir les portes. On espérait ouvrir dans un an à peu près.

Un projet qui doit venir des citoyens

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, se demande si tout le travail a été fait dans ce dossier. Est-ce que le montage a été fait? Le besoin d'un marché public est souvent nommé, mais il faut le démontrer. Puis, il faut être prêt, faut aller de l'avant et la démonstration n'a peut-être pas été faite à ce niveau-là.

Il estime qu’un projet tel que celui-là doit venir des citoyens. Il cite, en exemple, le Marché Godefroy de Bécancour. C'est un marché qui fonctionne bien, mais ce n'est pas facile. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Faut pas penser que parce qu'on fait un marché public ou qu'on évoque un marché public, ça va arriver tout de suite.

Aux yeux de Gena Déziel, même si le projet est mis sur pause, il n’est pas mort pour autant.

Je pense que c'est un projet qui est structurant, c'est un levier pour le développement, aussi pour le centre-ville, mais aussi pour le volet agroalimentaire. Je suis certaine que ça va être repris de quelconque façon. Comment ça sera repris et tout ça, par qui ? C’est à suivre.

Elle mentionne que des discussions ont lieu en ce moment, car elle dit qu'elle n’est pas la seule à croire en ce projet.

D’après des entrevues réalisées à l’émission Toujours le matin