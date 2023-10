Une cinquantaine de dossiers de vols à Lévis : le suspect avoue tous ses crimes

Les policiers de la Ville de Lévis ont arrêté un homme de 35 ans en lien avec une vague de vols commis entre la fin mai et la fin septembre. « L’individu a été arrêté et interrogé et il a avoué tous les crimes qu’il avait commis et en a avoués d’autres dont il n’y avait pas eu de plainte », indique Yann Lévesque, responsable des affaires publiques au Service de police de la Ville de Lévis.

Les policiers qui avaient une quarantaine de dossiers de vols ont donc fini avec une cinquantaine de dossiers sous les mains. Lors de la perquisition dans le domicile du suspect et celui de sa conjointe, ils ont pu récupérer 75 % des biens volés.

Il sévissait la nuit dans des rues peu fréquentées des secteurs de Pintendre, Breakeyville, Saint-Romuald et Lévis-Centre-ville, en s’introduisant dans des cabanons, des garages et des véhicules stationnés.

Il fonctionnait toujours à proximité de son domicile à lui, celui de sa conjointe ou des bars qu’il fréquentait , précise Yann Lévesque.

L’individu comparaîtra au palais de justice de Québec pour des accusations d'introduction par effraction, vols de plus de 5000 $, vols de moins de 5000 $ et méfaits. D’ici là, il a été libéré sous promesse de comparaître.