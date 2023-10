Le débat ravivé sur le troisième lien Québec-Lévis est un « dîner de cons », lance le député libéral fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

Il réagissait mercredi matin à la décision du premier ministre du Québec, François Legault, de ressusciter l'idée d'un troisième lien autoroutier entre les deux rives.

M. Legault a affirmé voir un lien entre sa défaite cuisante dans la circonscription de Jean-Talon lundi soir et l'abandon en avril dernier du projet de troisième lien.

Il a dit vouloir consulter la population, sans toutefois préciser quelle forme prendrait cette consultation.

D'Ottawa, M. Lightbound a rappelé que le gouvernement Legault avait largué le projet de troisième lien au printemps dernier pour des raisons financières et d'achalandage.

Entre le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre, est-ce que les raisons invoquées par le gouvernement pour renier cet engagement-là ont soudainement [...] disparu? , a-t-il demandé.

Est-ce qu'il y a soudainement beaucoup plus de trafic entre la Rive-Sud et la Rive-Nord? Est-ce que les coûts du projet ont drastiquement diminué? Ça me laisse perplexe comme, je pense, bien des gens dans la région de Québec.

Des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée , a renchéri le député fédéral.

M. Lightbound réfléchit toujours à la possibilité de se présenter comme candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec.