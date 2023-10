Un visage familier revient à la tête d'Horizon Santé-Nord (HSN) de Sudbury. David McNeil assumera les fonctions de président-directeur général (PDG) d’Horizon Santé-Nord et de l'Institut de recherche d'Horizon Santé-Nord (IRHSN).

L'hôpital en a fait l'annonce dans un communiqué mardi après-midi.

Selon le communiqué, M. McNeil a travaillé à HSN pendant 28 ans, dont plus de deux décennies au sein de l'équipe de direction, notamment à titre de vice-président principal.

Au cours des cinq dernières années, M. McNeil a été PDG de Brant Community Health Care dans le sud-ouest de l'Ontario.

Il prend la relève de Dominic Giroux. Après six ans à la barre de HSN , il a quitté Sudbury en juin pour occuper le poste de PDG de l’Hôpital Montfort à Ottawa.

Dans le communiqué, M. McNeil s’est dit ravi de revenir à HSN et à l' IRHSN .

C’est un endroit reconnu à l’échelle provinciale comme étant un établissement d’excellence en matière de soins de santé et un lieu offrant des possibilités formidables aux personnes qui travaillent dans le secteur.

J’ai commencé à HSN en 1991 comme infirmier de soins généraux et le fait d’y retourner à titre de PDG est un témoignage des possibilités et des occasions de croissance qu’offre HSN , ajoute-t-il.

Une expérience et une vision pour apporter HSN à la prochaine étape

M. McNeil est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières, d’une maîtrise en administration de la santé et d’un doctorat en santé dans les milieux ruraux et nordiques.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Laurentienne en 1988, il a commencé sa carrière comme infirmier dans la communauté d’Attawapiskat de la baie James.

Au fil des ans, il a également occupé le poste de président du conseil d’administration du Collège Cambrian et de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

Dans une entrevue dans le cadre de l’émission Le Matin du Nord, mercredi matin, le président des conseils d’administration d’ HSN et de l’ IRHSN , Stephan Plante, affirme que M. McNeil a l’expérience et la vision d’apporter Horizon Santé-Nord à la prochaine étape et de continuer de développer l’hôpital en un centre d’excellence en innovation en soins de santé pour le Nord .

Ouvrir en mode plein écran Horizon Santé-Nord est un hôpital régional desservant le Nord-Est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

M. McNeil a plusieurs défis à relever. L'hôpital est confronté à une pénurie d'infirmières aux urgences.

En juillet, Dominic Giroux a déclaré qu'il lui manquait 30 infirmières autorisées, 9 infirmières auxiliaires autorisées et 6 préposés aux services de soutien à la personne.

Dans une entrevue à CBC mercredi matin, M. McNeil dit qu'il compte travailler sur plusieurs enjeux, notamment les temps d'attente.

Les patients attendent en moyenne 2,4 heures avant d’être vus par un médecin à l’urgence, selon Qualité des services de santé Ontario.

Lorsque les services d'urgence ne fonctionnent pas bien, cela vous indique que votre système de santé dans son ensemble est mis à rude épreuve.

HSN travaille également sur un retard dans les interventions chirurgicales.

L’hôpital est également aux prises avec un système de paie ayant connu des problèmes, qui a entraîné la présentation de T4 incorrects à plusieurs membres du personnel pendant la saison des impôts.

Une autre nomination

Horizon Santé-Nord a également annoncé que le Dr Pankaj Bhatia est promu au poste de médecin chef de l’établissement, prenant la relève du Dr John Fenton.

Le Dr Bhatia travaille à HSN depuis 12 ans et il occupe actuellement le poste de directeur médical au Laboratoire de simulation.

Dans le cadre de son nouveau rôle, il travaillera avec le personnel médical et l’administration dans la prestation de soins médicaux sûrs et de qualité auprès des patients.

David McNeil commencera son mandat de cinq ans à titre de président-directeur général le 16 octobre, tandis que le Dr Bhatia commencera son mandat de trois ans à titre de médecin-chef le 30 octobre.

