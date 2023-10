La table est mise pour le Challenger Banque Nationale de Saguenay

La joueuse de tennis torontoise Katherine Sebov sera la grande favorite, en simple, au 16e Challenger Banque Nationale de Saguenay. L’événement se tiendra du 16 au 22 octobre au Club de tennis intérieur d’Arvida.

L’organisation a dévoilé la liste des participantes jeudi matin en conférence de presse.

Au moins trois joueuses canadiennes seront de la partie. En plus de Sebov, championne du tournoi en 2018 et finaliste en 2022, on y retrouve Marina Stakusic et Victoria Mboko.

Katherine Sebov compétitionnera de nouveau à Saguenay. Photo : Twitter/Tennis Canada

Plusieurs autres joueuses de grand talent figurent sur la liste, de même que plusieurs étoiles montantes, comme la jeune Américaine de 17 ans Liv Hovde. D’autres noms s’ajouteront d’ici l’événement.

L’an dernier, le tournoi saguenéen a été remporté par l’Indienne Karman Kaur Thandi.

Un nouveau rôle pour Caroline Delisle

Tennis Canada a également confirmé la nomination de Caroline Delisle comme directrice du tournoi. Il s’agit d’une grande marque de confiance pour celle qui travaille au Club de tennis intérieur Saguenay depuis une trentaine d’années comme pro en chef.

Caroline Delisle est nommée directrice du Challenger Banque Nationale de Saguenay. Photo : Radio-Canada

C’est en effet l’une des premières fois que Tennis Canada confie l’organisation d’un tournoi de ce calibre à un membre de l’équipe locale.

Ça ne changera pas énormément de chose mais c’est flatteur d’être nommée directrice. C’est une belle opportunité.

Caroline Delisle devient la première femme à occuper ce poste depuis la création du Challenger saguenéen en 2006.

D’après les informations de Roby St-Gelais