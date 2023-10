WestJet suspend ses vols entre Montréal et Toronto pour l’hiver

WestJet suspendra ses vols entre Montréal et Toronto cet hiver; le transporteur invoque des motifs de performance et d'orientation stratégique. WestJet prévoit reprendre cette liaison au printemps prochain.

La compagnie aérienne basée à Calgary, qui a confirmé la nouvelle à nos collègues de CBC News, explique que sa liaison entre Montréal et Toronto n’est actuellement assurée qu’une seule fois par jour.

Le transporteur ajoute qu’il a pris la décision de suspendre ses vols entre les deux villes pour l’hiver, notamment pour des raisons de rendement et dans le but d’utiliser les ressources libérées pour développer sa présence dans l’Est du Canada cet hiver .

Selon la compagnie aérienne, les orientations stratégiques de la compagnie prévoient notamment une connectivité sans escale accrue avec l’Ouest du Canada et la possibilité d’offrir des voyages d’agrément et de soleil plus abordables à sa clientèle partout au Canada.

WestJet n’abandonne pas pour autant sa liaison entre Toronto et Montréal, qui devrait reprendre, selon le transporteur, à compter d’avril 2024.

En juin dernier, WestJet annonçait la fermeture de sa compagnie aérienne à bas prix Swoop pour l’intégrer à ses opérations régulières. L’intégration complète du personnel devait être terminée en octobre.

Le transporteur, qui a aussi racheté le transporteur Sunwing Airlines, compte également intégrer les opérations de cette compagnie aérienne à bas prix à ses activités régulières d'ici les deux prochaines années.