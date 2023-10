Les travaux d'un comité qui avait pour mandat de donner des « avis ad hoc et confidentiels » au ministère de l'Éducation sont « dénués de nuances », font preuve d'une « vision étroite de la recherche scientifique » et ne tiennent aucun compte de « près de 40 ans de recherches menées au Québec » sur les élèves immigrants, dénoncent deux professeures chevronnées en sciences de l'éducation.

Sivane Hirsch, de l'Université Laval, et Corina Borri-Anadon, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, également codirectrices du Laboratoire éducation et diversité en région (LEDIR), ne mâchent pas leurs mots quant au document ministériel intitulé Avis sur la réussite et la persévérance scolaires des élèves issus de l’immigration.

Remis en mars 2022, cet avis est un des six volets du rapport du Comité sur les résultats scientifiques et le milieu scolaire (CRSMS). Huit experts avaient pour mandat de conseiller le gouvernement sur les enjeux prioritaires de l’éducation au Québec .

Le Comité a réalisé ses travaux en 2021-2022, mais son existence a été révélée tout récemment (Nouvelle fenêtre) au grand public par le quotidien Le Devoir en marge d'une demande d'accès à l'information (Nouvelle fenêtre) qui a émergé sur la place publique.

Sivane Hirsch et Corina Borri-Anadon soutiennent que le Comité s'est limité à utiliser des rapports qui ne sont plus à jour ou des analyses canadiennes et étrangères qui ne correspondent pas à la réalité du Québec, comme l'étude PISA de l' OCDE . (Les enquêtes PISA sont menées aux trois ans dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.)

Quand on prend des données internationales ou de vieilles données, on donne des avis qui n'ont rien à voir avec la réalité que vivent les milieux scolaires québécois avec toutes leurs complexités , soutient Sivane Hirsch.

Nos projets de recherche se font avec les écoles, le personnel scolaire, les enseignants, les professionnels, les parents et les élèves […]. On utilise des entrevues, de l'observation. C'est une démarche qui va bien au-delà d'une simple analyse de chiffres comme c'est le cas dans l'avis , ajoute Corina Borri-Anadon.

Sivane Hirsch, de l'Université Laval (ULaval), et Corina Borri-Anadon, de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), codirectrices du Laboratoire éducation et diversité en région (LEDIR), sont des spécialistes des élèves issus de l'immigration.

L'avis est nuancé, affirme un de ses auteurs

Julien Prud’homme, professeur et directeur du département des sciences humaines de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), est le seul des huit membres du comité à avoir accepté la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Il souligne que le mandat du CRSMS sur les élèves issus de l'immigration était limité.

C'est un avis qui insiste sur ses propres nuances […], sur les limites des données.

C'est un avis dont les deux seules recommandations sont la création d'un groupe de travail composé surtout d'enseignants et de parents issus de l'immigration et une meilleure collecte de données , insiste Julien Prud'homme, qui se dit surpris des critiques.

En tout respect, s'il y a des chercheurs qui sont scandalisés par ses conclusions, c'est tout à fait possible pour eux et elles de faire leur travail de scientifique et de produire publiquement des arguments de fond qui vont être bienvenus.

Des constats erronés?

Sivane Hirsch et Corina Borri-Anadon dénoncent la conclusion simpliste du comité selon laquelle les élèves immigrants […] ne constituent pas un groupe hautement à risque d’échecs scolaires et que les politiques d'accueil et d’intégration linguistique semblent relativement efficaces .

C'est très frustrant de voir que l'avis sur lequel le ministre se base pour décider des choses dit que tout va bien, finalement, alors qu'on le sait, nous, que c'est complexe, le travail du milieu scolaire avec les élèves issus de l'immigration , s'indigne Sivane Hirsh.

Les professeures estiment que certains passages pourraient même renforcer les préjugés envers les familles immigrantes .

L'avis souligne par exemple que des élèves peuvent être en situation de retard en raison de la faible valorisation de l'éducation par leurs parents .

C'est très problématique. Les recherches qualitatives montrent au contraire que les familles immigrantes ont une très grande valorisation de l'éducation , affirme Corina Borri-Anadon.

Cependant, Julien Prud'homme tient à défendre les constats du CRSMS. Ça n'invalide absolument pas les autres types de recherches qui ont été faites, mais ça montre les limites des données disponibles pour traiter d'un [sujet] comme celui-ci , plaide-t-il.

Ça montre justement la nécessité de créer un institut national en éducation qui permettrait de consacrer à la fois plus de ressources et des procédures plus structurées pour profiter davantage des résultats de la recherche en éducation.

Sivane Hirsch et Corina Borri-Anadon soutiennent toutefois que le comité ne peut pas conclure, comme il le fait, à une limite de données sans avoir consulté les plus récentes recherches québécoises sur le sujet.

Si on regarde seulement des résultats d'examens ou le taux de diplomation, on se retrouve avec des constats très généraux, alors que la recherche nous montre qu'il y a des différences importantes entre les élèves issus de l'immigration. Or, l'avis n'a pas de données là dessus, il ne va pas là. Il fait juste dire qu'on sait qu'il y a des différences, mais la recherche québécoise, elle, elle est allée là! signale Corina Borri-Anadon. Elle montre quelles sont par exemple les catégories d'élèves pour qui il faut donner plus d'attention que d'autres.

Le Comité n'a jamais été secret dit Prud'homme

Disant parler en son propre nom, M. Prud'homme a également tenu à recadrer la controverse autour de l'influence potentielle du Comité sur la grande réforme du ministre Drainville, qui prévoit notamment la création de l'institut national d’excellence en éducation (INEE).

Selon lui, cette affaire teinte la vision de ceux qui critiquent les travaux du Comité.

Les membres du Comité sont tous en faveur d'un tel institut, alors que Sivane Hirsch et Corina Borri-Anadon sont d'avis, à l'instar de plus de 200 professeurs, que cet institut risque d'entraver la liberté d'enseignement et le financement de nombreux projets de recherche.

Non seulement [ce comité] était secret, mais en plus, le contenu même des avis est problématique. Comment peut-on faire fi de 40 ans de recherches menées au Québec? se demande Mme Borri-Anadon.

Le Comité a été présenté comme un comité secret, branché sur la politique, alors que ce n'est pas le cas , rétorque Julien Prud'homme.

Selon lui, il s'agit d'un comité consultatif comme les autres qui a été créé par et pour des fonctionnaires . Son mandat consistait à documenter des options pour ajouter au bassin des différentes options disponibles au ministère .

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville

Un avis qui n'a aucune influence sur le ministre, assure son cabinet

Le cabinet de Bernard Drainville assure que l'avis sur les élèves issus de l'immigration du CRSMS n'a influencé aucune prise de décision du ministre.

Cet avis a été remis au ministère en mars 2022, avant son entrée en poste. De plus, il a été produit par un comité mis en place au niveau administratif , s'est limité à dire la directrice des communications du ministre de l'Éducation, Florence Plourde.

Si le Comité n'a aucune influence, plusieurs de ses membres sont – ou sont depuis lors devenus – des personnalités influentes du milieu de l'éducation.

À titre d'exemple, Marie-Dominique Taillon, choisie à titre de directrice d'un centre scolaire au moment de la création du Comité, est devenue sous-ministre adjointe de l'Éducation en mars 2022. Monique Brodeur, approchée comme chercheuse, a été nommée à la présidence du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dans la foulée des travaux du groupe.

De plus, Martin Maltais, présenté comme professeur en financement et en politiques d’éducation au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski, a conseillé de nombreux ministres. Il a notamment été chef de cabinet adjoint de l'ex-ministre de l'Éducation Jean-François Roberge.

Pour sa part, le ministère de l'Éducation n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Quant au projet de loi 23, qui instaure la grande réforme de Bernard Drainville en éducation, son étude détaillée en commission parlementaire se poursuit jeudi.

Dans le cadre de ces travaux parlementaires, le gouvernement caquiste a refusé deux motions déposées par le parti libéral visant à entendre les membres du CRSMS et avoir accès à tous les documents qu'ils ont produit.