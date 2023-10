Avec l’arrivée de l’automne vient généralement le retour à la collecte des ordures ménagères aux deux semaines. Ce sera le cas à partir du 9 octobre, mais il faudra s’y habituer, puisqu’il en sera maintenant ainsi à l’année.

La Ville de Trois-Rivières indique par communiqué que cet élargissement vise à favoriser un meilleur tri à la source, réduire le nombre de camions qui sillonnent les rues et diminuer l’enfouissement ainsi que les gaz à effet de serre y étant associés.

Le début de la collecte des matières compostables au printemps dernier et le taux de participation à Trois-Rivières ont aussi motivé cette décision. Près de huit ménages trifluviens sur dix ont participé à l’exercice en août dernier, selon la Ville, soit le plus haut taux parmi les municipalités desservies par Énercycle .

Une diminution de 20 % du contenu du bac noir a aussi été observée.

L’espacement de la fréquence de la collecte des ordures ménagères est aussi une mesure qui a fait ses preuves dans d’autres grandes villes du Québec et du Canada. Du lot, notons Sherbrooke, Gatineau, Lévis et Longueuil. C’est donc maintenant au tour de Trois-Rivières d’emboîter le pas et ainsi d’accentuer ses efforts dans la lutte aux changements climatiques , poursuit-on.

La collecte des matières organiques se poursuivra chaque semaine jusqu’à la mi-novembre, tandis que les matières recyclables sont collectées aux deux semaines.

La distribution des bacs bruns a débuté en janvier dernier en Mauricie et les premières collectes ont eu lieu en avril.