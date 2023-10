Les fortifications de Québec comptaient de nombreuses portes autrefois, dont plusieurs ont disparu. C’est le cas de l’ancienne porte Prescott, qui trônait sur la côte de la Montagne en 1870. Mais c'est loin d'être le seul détail intéressant de cette photo. L'un d'entre eux raconte même une page d'histoire complètement oubliée aujourd'hui.

Cette image construite comme un tableau, issue du fonds Livernois et conservée aux archives du MNBAQ, montre la côte de la Montagne vue du haut, peu de temps avant la démolition de la porte. Première observation : il suffit de la comparer à une photo contemporaine pour constater à quel point le secteur a changé.

Ouvrir en mode plein écran Le secteur de la côte de la Montagne et sa passerelle contemporaine. On remarque que l'escalier de l'îlot et le réverbère de gauche occupent le même emplacement. Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

Non seulement l’ancienne porte a disparu au profit d’une passerelle, mais on ne trouve plus aucune trace du pâté de maison à l'air délabré situé sur la droite. Sans compter le trottoir de bois et la route de terre, qui semblent tout droit sortis d’un vieux western.

Selon les archives, la photo aurait été prise vers 1870. Mais au moins deux de ses détails montrent qu’elle pourrait dater plus précisément de la fin de l’été 1871. Un coup d’oeil à la porte Prescott permet d'en découvrir un premier!

Ouvrir en mode plein écran La côte de la Montagne et la porte Prescott vers 1870 Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / / Denis Legendre

1. Une porte trop étroite à l’entrée de Québec

Cette porte avait été intégrée aux fortifications par l’armée britannique en 1797 pour protéger la ville d’éventuelles attaques américaines, à la demande du gouverneur général Robert Prescott, d’où son nom. La côte de la Montagne était alors une artère majeure pour Québec. Elle permettait de passer directement du port et du quartier des affaires aux établissements prestigieux de la Haute-Ville, situés sur le cap.

Or, la porte était étroite et faisait grogner passants et cochers, malgré un agrandissement survenu en 1854. On lui reprochait de nuire à la circulation, comme l’ensemble des portes et des fortifications d’ailleurs, accusées d'entraver le développement de la ville à cette époque.

Ouvrir en mode plein écran Un tas de matériaux, apparemment retirés du haut de la porte Prescott Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / La Porte Prescott vers 1870

Le départ des troupes britanniques, en 1871, aura permis au maire du temps, Pierre Garneau, d'obtenir sa démolition ainsi que celles de plusieurs autres, dont la porte Saint-Louis. Il y a fort à parier que sans l'intervention du gouverneur général Dufferin, arrivé en poste en 1872, l'ensemble des fortifications y seraient aussi passées.

Le démantèlement de la porte Prescott s’était entamé à la fin du mois d’août 1871. Or, il paraît avoir commencé sur cette image, comme le suggère l’amoncellement de débris et de planches posés contre la porte, apparemment issu du corps de garde surmontant la porte. On y trouvait une petite chambre, un bureau pour les soldats qui montaient la garde, et même une cellule , rappelle l’historien Jean-François Caron, expert en la matière.

Ce détail laisse croire que la photo pourrait dater de cet été-là.

Ces matériaux ont sans doute été recyclés, comme c’était souvent le cas à l’époque. L’une des pierres de la structure d’origine, ajoutée en hommage au gouverneur Prescott et portant la date de sa mort (1815), a d’ailleurs été intégrée au mur de soutènement du parc Montmorency, non loin de la nouvelle passerelle construite en 1983.

Ouvrir en mode plein écran L'îlot du Chien d'Or, où se trouvait l'auberge du même nom. On distingue le nom "Buade" sur l'une des maisons de pierres. Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / La Porte Prescott vers 1870

2. L’îlot du Chien d’Or

Il n’en reste plus de trace aujourd’hui, mais on trouvait un pâté de maisons très dense au sommet de la côte de la Montagne, autrefois. L'îlot du Chien d’or faisait le pont entre l’escalier Baillairgé et la rue De Buade, dont il constituait le prolongement. Le nom Buade apparaît d’ailleurs sur la maison de pierre située près de l’escalier.

Outre le restaurant du Chien d’Or, on y trouvait la boutique d'un relieur, celle d'un bottier, la billetterie du Canadian Pacific Railway, sans oublier l’imprimerie Dussault & Proulx, le bureau des Eaux médicinales St-Léon, une maison de chambre et plusieurs logements.

Tout ça faisait bien du monde entassé au mètre carré. Un problème s’est ajouté quand on a décidé de construire le nouvel hôtel des postes, dont la superbe façade s'est retrouvée cachée par l’ensemble.

En 1904, les maisons, dont plusieurs étaient devenues de vrais taudis, ont été rasées sans remords pour faire place à la statue érigée quatre ans plus tard en l’honneur de Monseigneur de Laval. L’opération aura aussi permis à la façade du bureau de poste – où s'affiche un bas-relief du chien d'or remontant au Régime français – d’être enfin mise en valeur.

Ouvrir en mode plein écran La clôture du parlement, qui donne directement sur la rue, et l'un des escaliers qui permettait d'accéder au site. Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / La Porte Prescott vers 1870

3. L’enceinte de l’ancien parlement

Aujourd’hui, c’est le parc Montmorency qui occuperait la partie gauche de la photo. Mais à l’époque, on y trouvait le parlement! Avant qu'Ottawa ne devienne la capitale du Canada, il rassemblait les députés de tout le pays. Il a ensuite servi aux parlementaires québécois, quand la province a été constituée, en 1867.

Il s’agissait du deuxième parlement construit sur ce site. Le premier avait brûlé, en 1854.

Au moment de la photo, ce second parlement n’en avait cependant plus pour longtemps. Les fonctionnaires s’y étaient rapidement trouvés à l’étroit. Un nouvel incendie, survenu pendant qu'on construisait le parlement actuel, en 1877, a enterré pour de bon le parlement de la côte de la Montagne.

4. Un réverbère et des passants sur la terrasse Durham

En retrait au coeur de l’image, un réverbère et quelques silhouettes un peu floues permettent de repérer les abords de l’ancienne terrasse de Québec, la terrasse Durham, qu’on appelait aussi la plateforme .

Ouvrir en mode plein écran On peut deviner les abords de la terrasse Durham à un réverbère et quelques silhouettes un peu floues. Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / La Porte Prescott vers 1870

Elle avait été construite sur le site de l’ancien château Saint-Louis, détruit par un incendie en 1834.

Le gouverneur général Durham avait eu l’excellente idée de profiter de ce site d’exception pour faire une jolie terrasse publique, en 1838, au grand plaisir de la population, qui pouvait enfin profiter de ce point de vue exceptionnel. Jusque-là, il était demeuré réservé à l’élite.

La terrasse du temps n’avait qu’un inconvénient selon plusieurs : elle était trop petite. En 1871, elle avait aussi un urgent besoin de rénovations, sa maçonnerie et plusieurs de ses piliers menaçant de tomber sur la rue Champlain et ses résidents, situés juste en dessous. Un agrandissement d’envergure, qui l’a fait passer de 85 mètres à près de 430, lui a donné l’allure qu’on lui connaît aujourd’hui, quelques années après cette photo, en 1879.

Ouvrir en mode plein écran Une affiche en évidence, placardée directement sur une porte de bois Photo : MNBAQ / Fonds Livernois / La Porte Prescott vers 1870

5. Le succès oublié du music-hall Mac Evoy

Reste un détail qui vous a peut-être intrigués vous aussi : cette affiche placardée sur une porte de bois, où l’on distingue le nom Mac Evoy . Un survol des vieux journaux permet de conclure qu’il s’agirait d’une affiche de spectacle. Mais pas n’importe lequel. Un hibernicon, un genre complètement oublié aujourd’hui.

Créé aux États-Unis par John Mac Evoy et plusieurs membres de sa famille, ce type de music-hall mêlant narration, description de sites pittoresques, chanson et step dance, se voulait un hommage à l’Irlande – Hibernia, en latin – et à ses traditions. Mais ce qui rendait les hibernicons particulièrement remarquables, c’était leur décor, qui consistait en une succession de tableaux géants d’environ 5 pieds par 8 pieds ( 1,5 mètre par 2,5 mètres), reliés les uns aux autres.

Cette série de toiles, qu’un employé était chargé de dérouler lentement devant les spectateurs, passait derrière un rideau percé d’une grande ouverture, ce qui permettait de fixer l’attention des spectateurs sur chaque tableau tour à tour, certains faisant l’objet d’une description, d’autres servant de décor à l’un des numéros.

Ouvrir en mode plein écran Un billet de l'hibernicon présenté par Charles Mac Evoy's, le fils du concepteur original, dans les années 1870. Le terme hibernicon vient du nom latin de l'Irlande, Hibernia. Photo : Collection de Sue Truman

Le potentiel d’un tel spectacle était énorme. Entre 1815 et 1870, les Irlandais avaient émigré massivement, non seulement au Canada, où ils avaient débarqué par centaines de milliers, mais dans tout l’empire britannique. La grande famine survenue en Irlande en 1847 n’avait fait qu’amplifier le mouvement. Les Irlandais représentaient près du quart de la population de Québec en 1860.

L’hibernicon de Mac Evoy avait remporté un succès monstre aux États-Unis, avant de multiplier les tournées en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et au Canada dans les années 1860 et 1870.

En juin 1871, le spectacle était de retour dans la capitale, après un passage triomphal en 1864. Il est possible que les affiches posées au début de l’été pour annoncer sa venue aient été encore en place au moment de la démolition de la porte Prescott. Ce qui en ferait le second indice permettant de dater assez précisément la photo.