Des représentants de UPEI appelés à expliquer leurs dépenses devant des députés

Des députés provinciaux demandent que des représentants de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et du ministère de la Main-d'œuvre et la Formation avancée de l'île comparaissent devant un comité législatif pour expliquer les dépenses de l'université.

Cette demande a été faite lors d’une séance du comité des comptes publics à l’Assemblée législative, mardi.

Pour le Parti vert de Karla Bernard, les dépenses faites avec de l’argent public investi dans cet établissement devraient être détaillées.

Il y a encore des points à clarifier, alors nous avons encore plusieurs questions.

La députée Karla Bernard souhaite mieux comprendre l'utilisation de l'argent public par l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon la députée, ces explications seraient encore plus urgentes, compte tenu de la divulgation d'un rapport de la firme d’avocats Rubin Thomlinson au printemps dernier.

Les auteurs de ce document ont vivement critiqué la manière dont l'université traitait les cas de harcèlement, de discrimination et d'inconduite sexuelle au sein de l'établissement dans les dernières années.

Le but de notre demande est de vraiment soutenir l'université dans ce processus , ajoute Karla Bernard.

Une entente de financement

Selon l’entente de financement conclue entre UPEI et le gouvernement provincial, dévoilée mardi, l’université recevra près de 40 millions de dollars d’ici février 2024.

L'argent que UPEI a reçu à travers ce contrat représente 3 millions de dollars de plus qu’en 2021, alors nous voulons vraiment parler avec eux pour voir à quoi cet argent sert , lance la députée Karla Bernard.

C'est incroyable qu'on n’ait pas eu de document de signé avec l'université pendant des années.

Pour le député libéral Gordon McNeilly, l'université devrait aussi fournir un rapport sur ses actions pour mettre fin à la culture de travail malsaine le plus rapidement possible. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La signature de cette entente suit l’une des recommandations du vérificateur général publiées en mars dernier.

Le vérificateur général Darren Noonan a soulevé des préoccupations concernant le fait que plus de 100 000 dollars ont été accordés à UPEI et au Holland College en 2021 sans contrat.

Les conditions du financement

L’une des conditions de l’entente de financement exige que l’ UPEI présente un plan pour mettre fin à la culture de travail malsaine au sein de l'établissement.

Pour le député libéral et président du comité de comptes publics de l’Assemblée législative, Gordon McNeilly, l'université devrait fournir ce plan le plus rapidement possible.

Cela doit être vraiment plus rapide, car on a besoin d'un plan maintenant. En octobre 2024, ce sera trop tard pour ça , explique-t-il.

Selon Gordon McNeilly, le comité de comptes publics lancera officiellement, dans les prochains jours, l'invitation à UPEI et à la province pour la comparution en chambre.

Il espère que cette séance se tiendra d’ici novembre.