Le conseil municipal de Vancouver pourrait approuver 800 000 $ en subventions à Atira

Le personnel de la Ville de Vancouver demande au conseil municipal d'approuver quatre subventions pour un montant totalisant près de 800 000 dollars à l'Atira Women's Resource Society. Le fournisseur de logements supervisés, qui a fait face à un rapport de vérification accablant publié au printemps, déclare qu'il continue à « renouveler la confiance du public ».

Les subventions comprennent 700 000 dollars pour soutenir la création d'un centre de guérison et de bien-être autochtone dans le Downtown Eastside de Vancouver, selon un rapport du personnel de la Ville qui sera présenté au comité permanent sur les politiques et les priorités stratégiques, mercredi.

Atira est un organisme à but non lucratif qui lutte contre la violence faite aux femmes. Il gère environ 3000 unités de logement pour les femmes, les enfants et les personnes de genres différents dans le Lower Mainland, ce qui en fait le plus grand opérateur de logements en Colombie-Britannique.

La Ville de Vancouver a interrompu le financement d'Atira après qu'un audit réalisé en mai a révélé des conflits d'intérêts impliquant l'ancienne directrice générale d'Atira, Janice Abbott, et son mari, l'ancien directeur de BC Housing, Shayne Ramsay.

Les résultats d'une enquête judiciaire visant BC Housing ont révélé « une mauvaise gestion » liée à un conflit d'intérêts entre l'ancien président-directeur général de la société d'État, Shayne Ramsay, et son épouse Janice Abbott, présidente-directrice générale de l'organisme qui lutte contre la violence faite aux femmes, Atira Women's Resource Society. (Photo d'archives)

Influence

Le rapport publié en mai indique que Shayne Ramsay a dirigé des fonds vers Atira et a influencé à plusieurs reprises des décisions qui ont bénéficié à la société. L'enquête a également révélé qu'Atira a contourné les canaux de communication traditionnels et s'est adressée directement à des cadres supérieurs de BC Housing pour les demandes de financement.

Atira a également obtenu des contrats directement, sans passer par des processus transparents et concurrentiels destinés à garantir la bonne utilisation des fonds publics , selon le rapport.

Janice Abbott a démissionné en mai et a été remplacée par Catherine Roome, PDG par intérim, qui restera en poste jusqu'à ce qu'Atira choisisse un dirigeant permanent.

Agir différemment

Lorsque le conseil d'administration m'a demandé d'assumer ce rôle, nous avons déterminé que nous devions nous présenter différemment et que les deux valeurs sur lesquelles nous devions nous appuyer étaient la transparence et le partenariat , a déclaré Catherine Roome.

Atira a restitué près de deux millions de dollars à la province et a annoncé un examen par une tierce partie de ses politiques et pratiques après l'audit.

De son côté, après que Vancouver a mis sur pause le financement d'Atira, le personnel de la Ville indique que les subventions qu'il recommande sont jugées d'une importance stratégique et que chacune d'entre elles nécessite des décisions opportunes .

Avec la nomination de Catherine Roome, le personnel de la Ville de Vancouver se dit convaincu que le conseil d'administration d'Atira prend les mesures internes appropriées pour résoudre les problèmes de gouvernance ou autres problèmes opérationnels .

Selon Catherine Roome, il est compréhensible que la Ville ait suspendu son financement. Le conseil municipal a d'énormes responsabilités envers les contribuables en ce qui concerne l'utilisation de leur argent , a-t-elle déclaré.

Code de conduite et autres mécanismes

Je pense que nous avons montré, au cours des six derniers mois, que nous prenions ces examens très au sérieux , indique Catherine Roome. Elle ajoute qu'Atira a introduit un code de conduite dans ses politiques et procédures quotidiennes, soulignant que les conflits d'intérêts ne seraient pas tolérés.

La PDG indique également qu'elle avait revu les contrats d'exploitation existants avec BC Housing, entre autres choses, afin de rétablir la confiance du public.

De son côté, BC Housing a mandaté le cabinet de conseil KPMG de procéder à un examen opérationnel, qui devrait prendre des mois. Il a limité tout nouveau financement à Atira en mai et a déclaré qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que l'examen soit terminé.

BC Housing a pris des mesures importantes pour améliorer la structure et la capacité organisationnelles, les systèmes financiers, les pratiques de gouvernance et les politiques relatives à la surveillance, à la transparence et aux conflits d'intérêts , a déclaré l'agence dans un communiqué.

Avec les informations de Yasmine Ghania