En phase terminale de cancer, une femme cherche un foyer pour ses 3 chiens

Susan Dickens est en phase terminale de cancer et cherche un nouveau foyer pour ses trois chiens. Cette dernière affirme qu'elle forme une petite famille heureuse avec Cisco, Booda et Olive.

C’est l'année dernière que Susan Dickens a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus à un stade avancé. Même si elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, elle est certaine d'une chose, elle doit trouver un bon foyer pour ses chiens.

Elle indique qu'elle se sentira en paix une fois qu'elle saura que ses trois chiens iront dans un foyer aimant, plutôt que dans une sorte de cage ou d'abri.

Olive est un berger australien, Booda est un chien hybride à partir du corgi et Cisco est un mélange de labrador et de border collie. Ils sont âgés de 16, 15 et 13 ans.

Selon Mme Dickens, Cisco s'était particulièrement attaché à elle après le décès de son mari.

Je suis partie récemment et Cisco a pleuré et a hurlé pendant toute mon absence, donc celui qui prend mes chiens doit faire preuve d'un peu de patience, car qu'ils vont être tristes , a-t-elle déclaré, ajoutant souhaiter également que les chiens restent ensemble.

Savoir qu'ils vont dans un endroit magnifique est tout ce qui compte et alors je me sentirai bien mieux.

De son côté, la directrice générale de l’organisme New Hope Dog Rescue à Saskatoon, Sandra Archibald, souligne que les chiens méritent de vivre le reste de leur vie ensemble.

Cette dernière estime qu'il devient de plus en plus difficile à trouver des foyers stables pour les chiens qui sont dans le besoin et que cela pourrait prendre un certain temps pour trouver quelqu'un qui serait prêt à accueillir Cisco, Booda et Olive.

Les séparer serait traumatisant pour tout le monde , affirme Mme Archibald, qui possède également trois chiens.

Selon elle, les chiens sont des individus à part entière, avec leur propre personnalité, leurs problèmes de comportement et leurs besoins en matière d'alimentation et d'exercice. La personne qui les prendra à charge devra aussi être financièrement capable de prendre cette responsabilité.

Dans le cas de Mme Dickens, les chiens seront également en deuil et devront s'adapter à l'absence de leur compagnon de longue date.

Pour trouver un foyer capable et désireux de prendre tout cela en considération, de les aimer et de continuer à leur donner la meilleure vie possible comme le souhaite leur gardienne. Il faudra trouver quelqu'un avec un très grand cœur et une âme très généreuse, et j'espère vraiment que cette personne est là-bas , affirme Sandra Archibald.

Susan Dickens souhaite simplement que la personne qui accueillera ses chiens ait une cour arrière clôturée, car elle estime que les chiens pourraient tenter de s'enfuir vers leur ancienne maison.

Au-delà de cela, tout ce qu’elle demande, c’est que leur nouveau compagnon humain fasse preuve d’une gentillesse et d’un amour inconditionnels.

Beaucoup d'animaux, un canapé confortable et de la patience , souligne-t-elle.

