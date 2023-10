Zone économique métropolitaine : la mobilité ajoutée aux axes de travail

Pendant que les travaux sur la zone économique métropolitaine Québec-Lévis (ZEM) se sont poursuivis pendant l’été, une sixième thématique, la mobilité, s’est ajoutée aux cinq autres qui avaient déjà été identifiées en juin.

Elle se trace ainsi une place au sein des discussions alors que le projet de tramway et de troisième lien occupent encore une place importante dans le débat public.

Les cinq axes qui avaient déjà été identifiés sont l’innovation et la productivité; l’entrepreneuriat; les chaînes d’approvisionnement; le tourisme et la culture et la main-d’œuvre.

Un comité distinct par thématique a été formé. Les six sont dirigées par différents représentants d’entreprises de la grande région de Québec.

Responsables des comités : Comité Innovation et productivité Fanny Truchon, présidente de Creaform

Patrick Sauvageau, PDG et co-fondateur, Zilia Comité Entrepreneuriat Nathaly Riverin, présidente de Rouge Canari

Dave Welsh, président de Défi Évasion Comité Mobilité Martin Cousineau, président et chef de la direction de Cliniques Lobe

Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom Comité Chaîne d’approvisionnement Olivier Rochette, VP Solutions d’affaires, infra. et logistique chez QSL

Solutions d’affaires, infra. et logistique chez QSL Karine Bourque, directeur général de Ronam Constructions Comité Tourisme et culture Nicolas Bégin, fondateur et directeur général de Hit the Floor

Lucie Charland, VP Développement et Affaires publiques de Croisières AML Comité Main-d’œuvre Martin Robert, VP exécutif et leader talent, culture et communications chez Beneva

exécutif et leader talent, culture et communications chez Beneva Benoît Chassé, VP principal Ressources humaines du Chantier Davie Canada

Ils ont tenu des ateliers de travail entre le 25 septembre et le 2 octobre afin d’élaborer les plans d’action et la vision pour le projet de ZEM .

L’analyse des discussions se tiendra dans les prochaines semaines. Les plans d’action seront dévoilés à la fin de l’automne.