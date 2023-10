La « consultation » sur le troisième lien évoquée par François Legault au lendemain de la défaite de la Coalition avenir Québec (CAQ) à l'élection complémentaire dans Jean-Talon semble avoir eu un effet vivifiant sur son caucus – dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, du moins.

Interrogés mercredi matin à leur arrivée au Salon bleu, les députés caquistes de la grande région de Québec – qui n'avaient visiblement pas été prévenus de la sortie du premier ministre, la veille – répétaient tous le même message selon lequel le gouvernement avait la responsabilité d'écouter la population.

On doit tenir compte de ce qui s'est dit lundi , a notamment répété la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui est aussi députée de Louis-Hébert, dans l'ouest de Québec. La démocratie, les gens ont toujours raison , a-t-elle ajouté.

Tout doit être sur la table et rien ne doit être tabou , a également déclaré sa collègue Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, qui a invité tout le monde à rester calme , dans la mesure où le projet n'a pas encore été officiellement relancé.

On n'a pas promis le troisième lien : on a dit que rien n'était exclu , a d'ailleurs souligné un peu plus tard le ministre Éric Caire. L'enjeu est sensible pour le député de La Peltrie, ce dernier ayant reçu des menaces pour être resté en poste après l'abandon du volet autoroutier du projet, lui qui avait promis de démissionner le cas échéant.

3e lien : tout sur le tunnel Québec-Lévis Consulter le dossier complet 3e lien : tout sur le tunnel Québec-Lévis Consulter le dossier complet Suivre Suivre

L'expression tout est sur la table a également été utilisée par Bernard Drainville mercredi matin. Le ministre, qui est député de Lévis, a reconnu que la CAQ avait mangé une volée dans Jean-Talon au profit de son ancienne formation politique, le Parti québécois (PQ), et qu'elle devait à ce titre accepter de se remettre en question .

Publicité

J'ai toujours cru à un nouveau lien [et] je crois toujours à un nouveau lien , a-t-il souligné, ajoutant qu'il ne voulait pas non plus que son gouvernement fasse des promesses en l'air .

Dans tous les cas, les maires de Beauce-Nord sont contents [de voir] qu'on va rouvrir ce dossier-là , a confié le député Luc Provençal, qui dit avoir reçu plusieurs appels à ce sujet, mardi.

Selon son collègue de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les discussions sur le troisième lien n'ont jamais cessé au sein du caucus caquiste de la grande région de Québec, et ce, même lorsque le volet autoroutier a été abandonné pour faire toute la place au transport collectif. Ces discussions visaient à améliorer le projet, a-t-il confié.

N'empêche que les députés n'avaient pas été prévenus de la sortie de M. Legault, a fait savoir Mario Asselin, élu dans Vanier–Les Rivières, à Québec, mercredi. La réaction du premier ministre à la défaite caquiste dans Jean-Talon était néanmoins la bonne , selon lui.

Le PQ réclame un remaniement ministériel

Par ailleurs, la renaissance potentielle du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis est la preuve que le gouvernement ne sait pas où il s’en va , selon le PQ , qui demande à François Legault de remanier son Conseil des ministres.

Publicité

L’idée a été lancée par le député Pascal Bérubé, mercredi matin, en point de presse. Selon lui, le premier ministre devrait procéder à un remaniement pour mieux cibler ses priorités .

Une telle opération pourrait permettre de voir si le gouvernement, qui agit de manière erratique , devrait changer de cap dans certains dossiers, a ajouté M. Bérubé, selon qui c’est la première fois que le PQ se permet de faire une telle proposition depuis l’élection de la CAQ en 2018.

Arguant qu’il ne voulait pas personnaliser le débat , le député de Matane-Matapédia n’a pas précisé quel ministre devait, selon lui, changer de chaises. Je ne nommerai pas de nom , a-t-il répondu à la presse parlementaire, qui le pressait de se commettre.

Questionné sur le sujet, le premier ministre Legault a notamment réitéré en se rendant au Salon bleu qu'il avait totalement confiance en Geneviève Guilbault à titre de ministre des Transports, elle qui occupe également le poste de vice-première ministre du Québec.

Les autres partis n'ont pas été nécessairement plus tendres envers le gouvernement, mercredi, dans la foulée des déclarations de M. Legault au sujet de la relance potentielle du troisième lien autoroutier.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a notamment qualifié le premier ministre de girouette nationale .

Le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a également reproché à M. Legault de vouloir ressusciter un projet zombie juste à temps pour l'Halloween .