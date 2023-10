Le Queen Mary 2 en visite à Saguenay

Le luxueux navire Queen Mary 2 est au quai d’escale de La Baie depuis 8 h mercredi. Même si ce n'est pas sa première visite dans la région, le bateau promet d'attirer de nombreux curieux.

Le paquebot transporte près de 4000 passagers et membres d'équipage. Le navire transatlantique britannique possède 14 ponts, des salles à manger somptueuses, des salles de bals, des salons, quatre piscines et bien plus.

Mardi, le paquebot a dû annuler son escale sur la Côte-Nord. Il était entré dans la baie de Sept-Îles, mais a dû faire demi-tour en raison des rafales.

Ouvrir en mode plein écran Le Queen Mary 2 a déjà fait escale à La Baie dans le passé. Ses visites sont toujours remarquées. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Mercredi, un autre bateau fait escale dans la baie des Ha! Ha! en même temps que le Queen Mary 2. Il s'agit du Explora 1, un navire qui en est à sa première visite. Il compte à son bord environ 1600 personnes.

Les deux bateaux repartent autour de 18 h pour poursuivre leur voyage.

L’arrondissement de La Baie est au cœur de sa plus grosse semaine en termes de croisiéristes. Jeudi et samedi, trois bateaux feront escale en même temps.