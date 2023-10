Malgré la victoire du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, le Parti progressiste-conservateur garde ses sièges dans le sud et dans le centre de la province. Le NPD conserve ses sièges dans les régions nord et a aussi arraché des bastions conservateurs à Winnipeg et à Brandon-Est, selon les informations de CBC/Radio-Canada.

Historiquement, la majorité du sud du Manitoba a souvent voté pour les progressistes-conservateurs aux élections provinciales, et selon les projections de CBC/Radio-Canada, ceci sera encore le cas cette année.

CBC/Radio-Canada prévoit que le PC aura 13 des 16 sièges dans le sud du Manitoba et quatre des cinq sièges dans le centre de la province.

Dans son discours de victoire, le chef du NPD , Wab Kinew, dont le parti a remporté la majorité mardi, s’est tourné vers la ruralité manitobaine, y compris ceux ayant voté pour d’autres partis.

À tout le peuple du Manitoba rural qui n’a pas voté pour nous encore, je vous demande de garder l’esprit ouvert , a-t-il dit.

Si notre équipe tient ses promesses, si des années après que nous ayons amélioré notre système de santé, après que nous ayons rendu la vie moins chère, je vous demande humblement, au terme de notre mandat, d'envoyer plus de gens de votre communauté à venir s’asseoir avec nous au Palais législatif du Manitoba.

Aperçu de la bataille rurale

Bien que le parti ait perdu le pouvoir, les progressistes-conservateurs ont conservé plusieurs bastions, notamment à Steinbach où le député et ministre de la Justice et procureur général du Manitoba sortant Kelvin Goertzen a à nouveau remporté le siège.

Cette circonscription du sud-est du Manitoba n’a élu que des députés conservateurs jusqu'ici. Kelvin Goertzen a remporté le siège avec plus de 80 % des suffrages exprimés lors des trois dernières élections.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat progressiste-conservateur Kelvin Goertzen conserve son siège à Steinbach. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

La circonscription de Borderland, un château fort du PC a été remporté par Josh Guenter, l’un des sept progressistes-conservateurs sortants qui devraient garder leurs sièges dans le sud du Manitoba.

Le ministre du Transport et de l’Infrastructure conservateur sortant pour la circonscription de Turtle Mountain, Doyle Piwniuk, a aussi été réélu.

Selon les projections de CBC/Radio-Canada, il y aura six nouveaux progressistes-conservateurs élus dans le sud du Manitoba.

D'après les projections de CBC/Radio-Canada , le candidat du NPD Glen Simard devrait l'emporter face au député sortant Lenf Isleifson dans Brandon-Est, une circonscription que le NPD n’a pas remportée depuis l’élection de 2011.

À Brandon-Ouest, avec 16 des 17 bureaux de vote dépouillés, le candidat conservateur Wayne Balcaen qui est l’ancien chef de la police de la ville maintient une marge de 98 voix d’avance sur le candidat néo-démocrate Quentin Robinson.

CBC/Radio-Canada prévoit que Grant Jackson sera élu dans la circonscription de Spruce Woods pour le PC .

Le NPD était également en tête d’une course serrée dans la circonscription de Dauphin à 2 heures du matin mercredi. Le candidat néo-démocrate Ron Kostyshyn avait 343 voix d’avance sur le candidat du PC Gord Wood, selon des résultats venant de 46 des 48 bureaux de vote dépouillés.