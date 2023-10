Importante saisie de stupéfiants à Gatineau : deux hommes arrêtés

Deux hommes, âgés de 26 et de 34 ans, ont été arrêtés à Gatineau à la suite d’une importante saisie de stupéfiants « visant à mettre fin aux activités d’un réseau de vente de stupéfiants », spécifie le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Les deux hommes ont été libérés sous promesse de comparaître. Des accusations de possession de biens criminellement obtenus et des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales , a précisé le SPVG dans un communiqué paru mercredi.

Les policiers ont effectué trois perquisitions, le 27 septembre, qui ont permis de saisir un important butin, comprenant entre autres environ 1200 grammes de cocaïne, plus de 120 g de crack, 18,5 g de fentanyl, plus de 500 comprimés de nabilone et plus de 500 g d’une poudre blanche de substance inconnue.

D’autres drogues et comprimés ont aussi été saisis. Le magot contenait aussi plus de 230 000 $ canadien, des milliers de dollars en devises américaines et européennes, un véhicule et des téléphones cellulaires.