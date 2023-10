Le dialogue entre les citoyens du secteur des Vieilles-Forges, à Trois-Rivières, et le Groupe Bellemare est rompu. Le Comité des Vieilles-Forges a décidé de se retirer du Comité de vigilance Sable des Forges initié par l’entreprise, insatisfaits des explications données par le Groupe Bellemare dans un reportage présenté sur nos ondes.

Les citoyens du secteur sont incommodés par le bruit, les odeurs et la pollution générés par les activités de recyclage du verre du Groupe Bellemare dans le parc industriel, à proximité de leur résidence. Leur combat a fait l’objet d’un reportage à l’émission Enquête.

À la suite de la désinformation véhiculée par le Groupe Bellemare dans les médias, nous prenons la décision de suspendre notre présence au comité Sable des Forges , peut-on lire dans une déclaration écrite.

Nous demandons une rétraction publique des déclarations énumérées dans [le reportage]. Nous demandons également la présence de représentants du [ministère de l’Environnement] et de la Santé publique sur le comité de vigilance. Si ces demandes ne sont pas rencontrées, les citoyens se retireront de ce comité.

Serge Bellemare continue de dire qu’il tend la main aux citoyens. Nous lui demandons transparence, honnêteté et humilité.

Plusieurs citoyens ont d’ailleurs pris la parole mardi soir lors de la séance publique du conseil municipal de Trois-Rivières dans le but d’obtenir le soutien de la Ville et des réponses claires à leurs questions

Oui, je crois au processus du comité de vigilance, […] j’y crois à ça, a lancé le représentant des citoyens concernés, Yannick Daviault. C’est juste qu’il y a un manque de transparence. Il y a des faussetés d’avancées du Groupe Bellemare, puis là on se dit c’est de la désinformation. Comment voulez-vous qu’en tant que citoyen on se sente, qu’on sente que notre voix est respectée en allant sur un comité comme ça? C’est pour ça que je vous regarde tous et chacun ici. Puis j’espère que la journée vous allez avoir ce dossier-là devant vous. On va être là pour vous accompagner si vous voulez être informé, on va vous informer.

Yannick Daviault est entrepreneur. Il est un des deux citoyens qui siègent sur le comité de vigilance mis sur pied par le Groupe Bellemare.

Jean Lamarche appelle au dialogue

Le maire de Trois-Rivières a quant à lui invité les citoyens du Comité des Vieilles-Forges à ne pas couper les ponts avec le Groupe Bellemare.

Une émission d’affaires publiques comme Enquête amène certainement une pression dans un dossier comme le vôtre, a répondu Jean Lamarche. Cette pression-là peut avoir deux effets. Le premier, c’est celui de cristalliser les positions, puis de faire en sorte que plus personne ne se parle. Le deuxième, c’est d’obliger les deux… […] Ça va nous amener à tous se rapprocher parce qu’on n’a pas le choix. Maintenant c’est sous les feux des projecteurs, puis on doit aller de l’avant.

Je pense que tout est là pour ouvrir un axe de communication actuellement qui va être plus que positif parce qu’on repart avec un genre de feuille blanche, je sais qu’elle n’est pas blanche sur votre côté, ça, c’est bien évident. […] Il va avoir un avant Enquête, puis un après Enquête, puis c’est de voir à le faire fructifier le mieux possible par rapport à ça , a aussi commenté le conseiller du district des Forges, Alain Lafontaine.